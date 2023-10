Attaque du Hamas : enfants français "probablement" enlevés, centrale à l'arrêt, "gouvernement d'urgence"... Ce qu'il faut retenir ce mercredi

Elisabeth Borne a annoncé que 10 ressortissants français ont été tués, 18 sont portés disparus, plusieurs auraient pu être enlevés par le Hamas, dont des enfants.

Ce qu'il faut retenir :

10 ressortissants français ont été tués et 18 sont toujours portés disparus, a annoncé Elisabeth Borne.

150 otages sont toujours retenus par le Hamas, des enfants français pourraient en faire partie.

Après plusieurs jours de bombardement, une offensive terrestre d'Israël semble se dessiner. 300 000 réservistes ont été rappelés dans l'optique de marcher vers Gaza.

La centrale électrique de Gaza est à l'arrêt depuis ce mercredi, 14 heures. Sans livraison de carburant, Gaza pourrait être plongée dans le noir très prochainement.

Le bilan continue de s'alourdir

La Première ministre Elisabeth Borne a déclaré mercredi 11 octobre 2023 que 10 ressortissants français ont été tués dans les attaques menées en Israël par le groupe palestinien du Hamas qui a fait plus de 1 200 morts 2 700 blessés. A ce stade, 18 ressortissants français sont toujours portés disparus.

"Aujourd'hui je pense aux victimes et j'exprime la compassion de la France à leurs familles et à leurs proches. Alors que le bilan vient une nouvelle fois de s'alourdir, je veux avoir un mot particulier pour nos 10 ressortissants décédés et les 18 dont nous sommes sans nouvelles", a déclaré a la première ministre qui ouvrait la séance de questions au gouvernement au Sénat.

Vers une offensive terrestre ?

Les forces israéliennes ont bombardé Gaza à plusieurs reprises dans la nuit de mardi à mercredi, frappant plus de 200 cibles dans un quartier de la ville qui, selon les autorités, aurait été utilisé par le Hamas pour lancer sa vague d'attaques sans précédent. Au total, les troupes israéliennes disent avoir tué depuis samedi au moins 1 000 Palestiniens armés infiltrés depuis la bande de Gaza et renforcé la sécurité dans toutes les localités et communautés en Israël alors que les hostilités s'étendent à d'autres fronts.

Israël a rappelé au moins 300 000 réservistes et prépare activement une offensive qui pourrait prendre la forme d'une attaque terrestre sur la bande de Gaza. Les opérations de représailles menées par Israël ont fait au moins 1 055 morts et plus de 5 000 blessés selon les autorités sanitaires de l'enclave et plus de 180 000 déplacés selon l'Onu.

150 otages, dont peut-être des enfants français

Depuis l'attaque du Hamas, samedi 7 octobre, environ 150 personnes ont été capturées et sont toujours pris en otage. Des enfants, des femmes, des personnes âgées et des ressortissants étrangers en font partie. Ils ont été enlevés lors du massacre perpétré par le Hamas pendant une rave party (250 morts) et dans le Kibboutz où des civils ont aussi été exécutés en très grand nombre.

"Je n’ai jamais vu une chose pareille de toute ma vie. Vous voyez les bébés, les mères, les pères, dans leur chambre, dans leur bunker de protection, et comment les terroristes les ont tués", a témoigné le major israélien Itaï Virov à l’agence de presse. Environ 70 "terroristes armés et entraînés" auraient mené le massacre à Kfar Aza et Be'eri.

Elisabeth Borne a confirmé que "plusieurs enfants" français pourraient avoir été victimes des enlèvements.

Élisabeth Borne annonce que "plusieurs enfants" français ont été "probablement enlevés" par le Hamas pic.twitter.com/B1DWrThKJc — BFMTV (@BFMTV) October 11, 2023

L'inquiétude et la terreur

D'un côté, de nombreuses familles se demandent ce qui est arrivé à leurs proches, pris en otages ou bien potentiellement assassinés par le Hamas. Les témoignages se multiplient dans les médias, et de plus en plus d'images insoutenables sont publiées sur les réseaux sociaux, permettant de retracer de plus en plus précisément le déroulé des attaques.

\ud83d\udcac"Si elle est décédée, on veut savoir"



Les proches d'une Franco-Israélienne, portée disparue après l'attaque du Hamas lors d'une rave party, témoignent pic.twitter.com/n3yVG1jcdN — BFMTV (@BFMTV) October 9, 2023

D'un autre côté, des milliers de civils palestiniens sont pris dans les bombardements de représailles d'Israël sur la bande de Gaza. Plus de 1 000 morts auraient été comptabilisés. Plus de 450 cibles ont été visés par les tirs, Israël a justifié que les lieux bombardés servaient de "plaque tournante" au Hamas.

Selon les informations du Monde, plus de 1 000 logements ont été détruits par les frappes.

Gaza bientôt plongée dans le noir ?

Depuis 14 heures, ce mercredi 11 octobre, l'unique centrale électrique de Gaza est à l'arrêt, faute de carburant, alors qu'Israël a suspendu ses livraisons d'électricité. Avant ses événements, les coupures d'électricité étaient très fréquentes à Gaza. Une extinction totale est à craindre dans les prochains jours.

"Pas d'électricité, pas de nourriture, pas de gaz (...). Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence", avait prononcé lundi Yoav Gallant, ministre de la défense israélien, tout en annonçant un "siège complet" de la bande de Gaza.

Nétanyahou et son opposant forment un "gouvernement d'urgence"

Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a annoncé qu'un accord a été trouvé pour créer un gouvernement d'urgence avec son rival de l'opposition, Benny Gantz. Ce gouvernement durerait pour toute la durée du conflit, il a également été précisé qu'un "cabinet de guerre" va être mis en place.

A travers ce gouvernement d'urgence, aucun projet de loi ne sera promulgué s"il ne concerne pas la guerre, ont signifié les autorités israéliennes par voie de communiqué.