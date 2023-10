Guerre Israël-Hamas : "attaque massive", menaces d'exécution d'otages, un troisième Français tué, au moins 1 600 morts, les violences s'intensifient

Depuis quatre jours, le nouveau conflit entre le Hamas et Israël gagne en intensité sur le terrain de la violence.

Samedi 7 octobre, le Hamas, le mouvement islamiste palestinien, a lancé une offensive contre Israël. Au quatrième jour du conflit israélo-palestinien, l'horreur s'intensifie.

Trois Français tués, au moins 14 disparus dont un mineur

Depuis le début des attaques meurtrières entre le Hamas et Israël, au moins deux ressortissants français ont perdu la vie selon le Quai d'Orsay. Et au moins 14 personnes sont portées disparues.

Selon le député de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Meyer Habib, un troisième Français a été tué en Israël lors de l'attaque du Hamas samedi 7 octobre. "J'ai informé le Quai d'Orsay. "J'ai eu la famille, hélas, d'une nouvelle victime française qui a identifié le corps d'un disparu", a-t-il indiqué au micro de RTL.

INVITÉ RTL - Attaque du Hamas sur Israël : un 3e mort français et au moins 15 disparus



"Une guerre terrible entre la civilisation et la barbarie", @Meyer_Habib, député apparenté LR de la 8ème circonscription des Français de l’étranger, invité de @JeromeFlorin dans #RTLMatin pic.twitter.com/NiYcMRqhyk — RTL France (@RTLFrance) October 10, 2023

Parmi les disparus, un mineur âgé de 12 ans. "Ils les ont mis sur des motos. Ma belle-sœur et ses deux filles sur une, et sur l'autre, Eitan, 12 ans, mon magnifique neveu. Ils les ont conduits à 200 ou 300 m, et deux chars sont arrivés. La première moto s'est arrêtée, mais pas la deuxième, avec Eitan, qui a continué", explique Ayala Yahalomi Luzon, sa tante, à nos confrères de BFMTV.

"Ils l'ont mis sur une moto": inquiétude autour d'Eitan, jeune français "probable" otage du Hamashttps://t.co/xgnQMm7Do0 pic.twitter.com/EPCofePmIP — BFMTV (@BFMTV) October 10, 2023

Au moins 900 morts selon l'armée israélienne

L'armée israélienne fait état d'au moins 900 morts et 2 616 blessés depuis le début des attaques samedi 7 octobre 2023.

1 290 cibles du Hamas auraient été détruites.

Menaces d'exécution des otages

Le Hamas a menacé lundi 9 octobre dans la soirée d'exécuter des otages israéliens en réaction aux frappes qui se multiplient sur la bande de Gaza.

Le #Hamas a annoncé l’exécution d’un otage dès lors qu’une attaque d’#Israel en riposte à leur barbarie, aurait lieu. Rappelons que c’est un groupe terroriste aussi sanglant que Daesh.



Avec pour objectif non pas de défendre la #Palestine mais de décimer toute la population juive pic.twitter.com/5ZKykdWLVW — Hillel (@hilleldea) October 10, 2023

Au moins 1 600 morts des deux côtés

Le bilan humain, lui, ne cesse de s'alourdir au fil des jours. Selon un dernier bilan toujours provisoire, au moins 1 600 personnes ont perdu la vie. Plus de 900 morts côté Israéliens, dont 250 lors d’une rave party dans le désert, et 687 Palestiniens dans la bande de Gaza.

La riposte de Benyamin Netanyahou

Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, promet "une attaque massive contre le Hamas d’une intensité inédite".

Des manifestations en soutien

Ce lundi 9 octobre 2023, plusieurs manifestations ont été organisées en France, notamment à Paris, Marseille, Nice, Lyon... en solidarité avec le peuple israélien.