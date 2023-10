Guerre entre Israël et le Hamas : le Quai d'Orsay annonce le décès d'un deuxième ressortissant français

En marge des attaques du Hamas contre Israël, un deuxième ressortissant français est décédé, comme l'a annoncé le Quai d'Orsay, lundi 9 octobre 2023.

Alors que le bilan continue de s'alourdir suite aux attaques déclenchées par le Hamas contre Israêl le samedi 7 octobre 2023, le Quai d'Orsay a annoncé la mort d'un deuxième ressortissant français, ce lundi.

"Victime des attaques terroristes"

Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a communiqué, ce lundi 9 octobre 2023 en milieu d'après-midi. "La France déplore le décès tragique d’un deuxième ressortissant français, victime des attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël", a écrit le Quai d'Orsay, déclarant adresser "condoléances à ses proches et sommes en contact avec sa famille et les autorités israéliennes pour lui apporter tout notre soutien dans cette épreuve".

Déclaration @francediplo | La France déplore le décès tragique d’un deuxième ressortissant français, victime des attaques terroristes menées par le Hamas contre #Israël. \u2b07\ufe0f — La France en Israël (@franceenisrael) October 9, 2023

Les recherches se poursuivent

Toujours dans le cadre de sa communication, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a annoncé poursuivre "les démarches entreprises pour clarifier la situation de nos ressortissants non localisés".

Le Quai d'Orsay avait déjà annoncé, dimanche 8 octobre 2023, le décès d'une ressortissante française en Israël à la suite de l'offensive du Hamas. Il expliquait d'ores et déjà que "plusieurs ressortissants n'avaient pu encore être localisés".

Un lourd bilan

Selon les derniers chiffres, en date de lundi 9 octobre 2023, le bureau de presse du gouvernement israélien déplore 700 morts "et plus de 2 000 blessés". De son côté, le ministère palestinien des Affaires étrangères a fait part du décès de 560 personnes, dont 91 enfants et 61 femmes, et plus de 2 900 autres ont été blessées.