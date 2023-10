"Nous sommes en guerre" : Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, réagit après l'attaque menée par le Hamas

Alors que des tirs de roquettes ont été perpétrés par le Hamas depuis la bande de Gaza sur Israël, ce samedi 7 octobre 2023, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a pris la parole dans la matinée.

"Nous sommes en guerre" : c'est ainsi que Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, a résumé sa prise de parole sur Twitter, ce samedi 7 octobre 2023. Le Hamas a procédé à des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. La tension est maximale.

"Nous sommes en guerre, et nous allons gagner"

Sa prise de parole a été diffusée sur le réseau et ne dure que 50 secondes. 50 secondes durant lesquelles Benjamin Netanyahu dénonce : "le peuple d'Israël a été attaqué". Et répète : "nous sommes en guerre, et nous allons gagner". Toujours dans le cadre de son propos, le premier ministre israélien indique avoir "ordonné le nettoyage des colonnes de terroristes qui se sont infiltrées en Israël", et a précisé avoir "ordonné une opération à grande échelle".

אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

"L'ennemi paiera un prix sans précédent"

Alors que l'armée avait indiqué dans un communiqué que "les Forces de défense israéliennes défendront les civils israéliens et l'organisation terroriste Hamas paiera le prix fort pour ses actions", Benjamin Netanyahu est allé dans le même sens, concluant sa prise de parole sur le même ton : "l'ennemi paiera un prix sans précédent".

Des milliers de roquettes, Israël réplique

Haut commandant militaire du Hamas, Mohammed Deif a déclaré 5 000 roquettes avaient été tirées dans le cadre de cette attaque surprise menée par le Hamas, qui a dit avoir lancé l'opération Déluge d'Al-Aqsa. L'armée israélienne a répliqué avec des frappes aériennes sur la bande de Gaza. Selon les derniers bilans, au moins quatre morts et plusieurs blessés sont à déplorer dans le sud du pays.