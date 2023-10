Attaque du Hamas contre Israël : sécurité renforcée en France autour des lieux de culte et établissements scolaires juifs

Les lieux de culte et établissements scolaires juifs en France font l’objet d’une vigilance particulière, suite à l'attaque perpétrée par le Hamas contre Israël.

La sécurité a été renforcée, dès samedi 7 octobre 2023, autour des lieux de culte et établissements scolaires juifs en France, a annoncé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

"Je présiderai une réunion de sécurité"

À la demande du Président Emmanuel Macron, "nous avons déjà donné comme ordre aux préfets de protéger les lieux communautaires bien évidemment, et dès ma rentrée à Paris, je présiderai une réunion de sécurité pour connaître évidemment les difficultés que nous pourrions avoir sur le sol national", a expliqué Gérald Darmanin, lors d’un déplacement qu’il effectuait à Toulouse (pour le congrès national des sapeurs-pompiers et pour l’inauguration des nouveaux locaux de la police municipale).

Avant d’ajouter : "Nous n’avons aucune menace évidemment à l’heure où je vous parle, mais le président de la République m’a demandé d’être extrêmement attentif à la protection des lieux où la communauté juive se rend, bien sûr les synagogues mais aussi les écoles par exemple".

À Paris, le préfet de police Laurent Nuñez a demandé "une vigilance accrue à ses effectifs sur toute l’agglomération parisienne et le dispositif sera encore renforcé dans le contexte international", a également indiqué une source policière. La sécurisation des sites d’intérêt israéliens et des lieux de culte avait déjà été renforcée mi-septembre avec le début de l’année juive marquée par les célébrations de plusieurs fêtes en septembre et octobre. De son côté, l’ambassade de France en Israël a invité dans un tweet posté sur le réseau X (ex-Twitter) les ressortissants français "à rester vigilants et à suivre les consignes locales".

La France est "solidaire d’Israël"

Sur le front diplomatique, plus tard dans la soirée de samedi, Emmanuel Macron, après avoir "parlé au président Isaac Herzog et au Premier ministre Netanyahou", a posté un nouveau message (lire aussi ci-dessus) sur le réseau social X, pour affirmer que "la France est solidaire d’Israël et des Israéliens, attachée à leur sécurité et à leur droit à se défendre".

Selon l’Élysée, Emmanuel Macron s’est également entretenu avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le président égyptien Abdel Fattah al Sissi et le Premier ministre libanais par intérim Najib Mikati pour exprimer son inquiétude face à la situation et rappeler à chacun d’entre eux l’importance de condamner sans équivoque les attaques du Hamas. D’après l’agence palestinienne Wafa, Mahmoud Abbas a exhorté le président français à intervenir pour faire cesser "l’agression israélienne".