Guerre Israël - Hamas : huit Français tués et 20 autres portés disparus, selon un dernier bilan

Quatre jours après l'attaque du Hamas en Israël, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a dressé un nouveau bilan des pertes françaises. Le point sur la situation.

Huit ressortissants français ont été tués et 20 autres sont portés disparus depuis les attaques menées samedi 7 octobre par le groupe palestinien du Hamas en Israël, a déclaré ce mardi 10 octobre la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna.

Un vol spécial d'Air France sera mis en place ce jeudi 12 octobre pour rapatrier les Français en Israël.

Frappes aériennes sur Gaza, malgré les otages

Les frappes israéliennes les plus violentes de l'histoire contre la bande de Gaza se sont poursuivies ce mardi, détruisant des quartiers entiers malgré la menace des combattants du Hamas d'exécuter un otage pour chaque maison frappée sans préavis par l'armée de l'air israélienne.

Scènes de massacre

De l'autre côté du mur qui entoure la bande de Gaza, des soldats israéliens, qui ont repris le contrûle des frontières, ramassaient les dernières dépouilles, trois jours après le début de l'attaque lancée par des hommes armés du Hamas sur le territoire d'Israël. Selon le dernier bilan on dénombre plus de 1 000 tués et au moins 2 600 blessés, plus des dizaines d'otages. Des scènes de massacre ont été rapportés, à Kfar Aza où l'on parle d'environ 200 personnes atrocement exécutées dont une quarantaine d'enfants, et dans le kibboutz de Beeri (une centaine de tués).

A Gaza, le dernier bilan s'établit à au moins 830 morts et 4 250 blessés.