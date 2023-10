Guerre entre Israël et le Hamas : "Des bébés, des mères, des pères tués de sang-froid", l'effroyable récit des massacres à Kfar Aza et Beeri

Situés à quelques kilomètres de la bande Gaza, au cœur du conflit israélo-palestinien, les kibboutz de Kfar Aza et Beeri, situés près de la bande de Gaza, ont été samedi 7 octobre le théâtre d’atroces horreurs commises par les combattants islamistes du Hamas.

"On parle de dizaines de maisons brûlées avec des familles entières tuées à l’intérieur, de femmes et d’enfants à qui on a coupé la tête. On parle de dizaines de morts seulement ici. Il règne ici une odeur

de mort. C’est l’apocalypse".

"Il règne ici une odeur de mort, c'est l'apocalypse"

Maël Benoliel, journaliste d’i24 News, une chaîne de télévision d'information en continu internationale basée en Israël, a relaté ce mardi 10 octobre 2023 le spectacle d’horreur découvert dans le kibboutz de Kfar Aza, dont les soldats israéliens ont repris le contrôle après l’attaque du Hamas, à seulement deux kilomètres de la frontière de la bande de Gaza.

"Ce n'est pas un champ de bataille. C'est un massacre."

Le général de division Itai Veruv, prépare les journalistes avant qu'ils n'entrent à Kfar Aza, où des atrocités ont été perpétrées par les terroristes du Hamas. pic.twitter.com/fjWfHfV9Ga — Tsahal (@Tsahal_IDF) October 11, 2023

"Ce n'est pas une guerre ,c'est un massacre, une activité terroriste"

"Je n’ai jamais vu une chose pareille de toute ma vie. Vous voyez les bébés, les mères, les pères, dans leur chambre, dans leur bunker de protection, et comment les terroristes les ont tués", a expliqué le major israélien Itaï Virov à l’agence de presse. Ce n’est pas une guerre, ce n’est pas un champ de bataille. C’est un massacre, c’est une activité terroriste. Je n’ai jamais vu une chose pareille de toute ma vie. Quand nous avons retiré les cadavres des civils, d’enfants, j’ai pensé au général Eisenhower, après qu’il a vu les camps de la mort en Europe", a-t-il ajouté.

Deux kibboutz au sud d'Israël, ceux de Beeri et Kfar Aza, ont été ciblés par Hamas. Les survivants témoignent de l'atrocité qu'on vécu les habitants.#ApollineMatin pic.twitter.com/tDrX3rs17P — RMC (@RMCInfo) October 11, 2023

D’après lui, "soixante-dix terroristes armés et entraînés" ont attaqué Kfar Aza, samedi 7 octobre vers 6 h 30. Les mêmes scènes insoutenables ont été découvertes, non loin de là, dans le kibboutz de Beeri, où "plus de 100 personnes" ont été tuées, d’après l’ONG Zaka. "Ils tiraient sur tout le monde", "ils ont assassiné de sang-froid des enfants, des bébés, des gens âgés, tout le monde", a relaté Moti Bukjin, le porte-parole de l’ONG.

La brutalité du Hamas, sanguinaire, nous rappelle le pire de Daech, c’est du terrorisme

"Les attaques du Hamas contre Israël représentent le mal à l’état pur", a dénoncé, mardi soir, le président américain Joe Biden, réaffirmant son soutien à la population israélienne. "La brutalité du Hamas, sanguinaire, nous rappelle le pire de Daech, c’est du terrorisme. Nous luttons contre le diable".