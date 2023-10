VERBATIM. Attaque du Hamas contre Israël : l'essentiel de l'intervention d'Emmanuel Macron ce jeudi soir

Le chef de l'Etat s'est exprimé ce jeudi 12 octobre à la télévision. En faisant la distinction entre le Hamas, des "terroristes", et les Palestiniens

Le président de la République s'est exprimé ce jeudi 12 octobre à 20 heures à la télévision pour revenir sur l'attaque du Hamas contre Israël lancée ce samedi 7 octobre et ses conséquences.

Il a condamné le "déchaînement de cruauté absolue" des combattants du Hamas, qualifié à plusieurs reprises d'organisation terroriste par Emmanuel Macron. Il a ensuite fait l'inventaire de ces acts de cruauté perpétrés par ces terroristes : "Une invasion aussi soudaine que sanguinaire. Des centaines de nourrissons, d'enfants, de femmes et d'hommes ont été pourchassés, enlevés, assassinés, pris en otage. Des massacres de kibboutz. Des villages entiers décimés. Une haine meurtrière aveugle."

"Cette violence a sidéré toute une nation et le monde entier", a commenté le chef de l'Etat, assurant "dire à Israël (que) nous partageons cette douleur".

"La même douleur dans nos chairs"

"Nous savons ce qu'est cette douleur", elle est "dans notre chair", a-t-il ajouté en faisant référence aux attentats terroristes qui se sont déroulés sur le territoire français (Charlie Hebdo, Bataclan en Paris, promenade des Anglais à Nice...).

Il a annoncé un 13e français tués dans l'attaque du Hamas en Israël. "Jamais depuis l'attentat de Nice en 2013 autant de Français n'ont été assassiné par des terroristes".

Il a assuré que "la France met tout en oeuvre pour que les otages reviennent dans leurs foyers", les otages français notamment, annonçant que des vols pour rapatrier les ressortissants français seront affrêtés "dans les heures et les jours qui viennent" après un premier vol qui s'est posé à Paris ce jeudi soir.

Hamas terroriste, mais "un Etat pour les Palestiniens"

Il ne peut jamais y avoir de "oui mais" pour Emmanuel Macron : "Le Hamas est un mouvement terroriste", en insistant sur la différence entre le Hamas et les Palestiniens. Pour lui, le Hamas "expose de manière criminelle et cynique la population de Gaza (...) Ce n'est pas une guerre entre Israël et la Palestine, c'est une guerre menée par des terroristes", a-t-il affirmé. "Ceux qui confondent le terrorisme et le soutien aux Palestiniens commettent un faute morale."

Il a assuré également qu'Israël "a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes, dont le Hamas, par des actions ciblées, mais en préservant les populations civiles, car c'est là le devoir des démocraties", invitant par là le "gouvernement de guerre" mis en place par les forces politiques israéliennes unies à ne pas sombrer dans la violence aveugle à l'égard de la population de la bande de Gaza.

Tout en assurant "apporter un soutien ferme et complet à Israël" avec les alliés européens et américain, "nous ne pouvons pas nous résoudre à une guerre sans fin dans cette région", a-t-il déclaré, répétant que pour assurer la paix au Proche-Orient, la solution préconisée par la france était d'apporter "des garanties pour la sécurité d'Israël et un Etat pour les Palestiniens".

"N'ajoutons pas des fractures nationales"

En France enfin, il invite chaque citoyen à "ne laisser prospérer aucune parole, aucun acte antisémite", mesurant aussi bien l'inquiétude de la communauté juive que celle "de nos compatriotes de confession musulmane" qui pourraient être victime d'amalgames.

Annonçant que "10 000 gendarmes" sont mobilisés pour le "renforcement de la sécurité des lieux de culte et de culture", il demande aux Français de "rester unis comme nation et comme république" "pour porter un messager de paix et de sécurité pour le Proche-Orient". "N'ajoutons pas par illusion ou par calcul des fractures nationales aux fractures internationales", a-t-il conclu.