Attaque du Hamas contre Israël : les manifestations pro-palestiniennes interdites en France

Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a envoyé un message aux préfets en ce sens.



Dans un télégramme adressé aux préfets, le ministre Gérald Darmanin déclare que les "manifestations pro-palestiniennes, parce qu'elles peuvent générer des troubles à l'ordre public, doivent être interdites", a-t-on appris ce jeudi 12 octobre.

Deux manifestations pro-palestiniennes avaient déjà été interdites ce jeudi à Paris par crainte de débordements alors que le conflit israélo-palestinien a alimenté par le passé des tensions dans le pays.

La France compte à la fois la plus importante communauté musulmane et la plus forte communauté juive d'Europe.

Jeudi matin sur France Inter, Gérald Darmanin a déclaré qu'il n'existait pas à l'heure actuelle de risque d'importation en France du conflit israélo-palestinien . "Cependant, il y a des relais évidemment politiques du Hamas en France (...), on ne sait pas quelle est la conséquence des propos de responsables politiques qui considèrent qu'il s'agit d'une réponse du Hamas à Israël, ça peut faire dégoupiller des esprits", avait-il ajouté dans une critique qui semble être adressée sans le dire à la position jugée ambigüe de la France Insoumise.

Pas de menace, mais des interpellations

La ministre a précisé qu'il n'existait pas "de menace terroriste islamiste qui toucherait particulièrement nos compatriotes de confession juive".

Depuis le début des attaques du Hamas contre Israël, samedi 7 octobre, "plus d'une centaine" d'actes antisémites ont été recensés en France, conduisant à l'interpellation de 24 personnes, selon le ministre de l'Intérieur. Dans son télégramme aux préfets, Gérald Darmanin écrit que les auteurs étrangers d'infractions à caractère antisémite "doivent systématiquement voir leurs titres de séjour retirés et leur expulsion mise en oeuvre sans délai".