Attaque du Hamas : Israël ordonne l'évacuation du nord du Gaza, une offensive terrestre s'annonce imminente

L'ultimatum prend fin dans la nuit de vendredi à samedi, une opération militaire terrestre massive d'Israël est à craindre alors que le nord de Gaza est appelé à évacuer.

Les Nations unies disent avoir été avertis par l'armée israélienne jeudi 12 octobre 2023 au soir, qui a indiqué que le nord de la bande de Gaza devait être évacué. Cela correspondrait à environ 1,1 million de personnes. Alors que l'ultimatum prend fin dans la nuit de vendredi à samedi, on peut craindre une opération militaire au sol en préparation. Cette semaine, le rappel de 300 000 réservistes de l'armée israélienne laissait déjà présager une attaque terrestre.

Via X (anciennement Twitter), le lieutenant-colonnel de Tsahal, Avichay Adraee, appelle les habitants de la ville de Gaza à se diriger "vers le sud pour votre sécurité personnelle et celle de vos familles, et vous éloigner des terroristes du Hamas qui vous utilisent comme boucliers humains". Il indique que les évacués ne seront pas autorisés à retourner dans la ville de Gaza "à moins qu'une déclaration ne l'autorise".

#عاجل \ud83d\udd34 بيان جيش الدفاع الى سكان مدينة غزة \ud83d\udd34

يدعو جيش الدفاع الإسرائيلي كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة.



لقد فتحت منظمة حماس الإرهابية الحرب ضد دولة إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية. يتم… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 13, 2023

Même si le message parvenait aux oreilles de l'ensemble des civils de cette zone, il est difficilement concevable de faire se déplacer plus d'un million de personnes en moins d'un jour. Le manque de ressources sur le territoire, notamment de carburant, va aussi compliquer les départs. Il est à craindre qu'un grand nombre de civils se retrouvent piéger dans les combats qui s'annoncent.

Sur CNews, l'ambassadeur d'Israël en France, Raphaël Morav, a déclaré que "l'attaque est imminente". Tout en précisant que "des dizaines, voire des centaines de milliers de soldats vont rentrer par le nord".

13 otages tués lors des frappes sur Gaza

Au moins 13 otages ont été tués lors des frappes israéliennes sur Gaza au cours des dernières 24 heures, ont déclaré vendredi 13 octobre 2023 les Brigades Al Qassam, branche armée du Hamas, dans un communiqué. Le communiqué précise que six des otages ont été tués lors de frappes sur deux sites distincts dans le district nord de la bande de Gaza et que sept autres ont péri lors de frappes sur trois sites dans le district de Gaza.

Israël mène des frappes aériennes d'une intensité sans précédent contre Gaza en réponse à l'incursion sanglante du Hamas le 7 octobre dans plusieurs localités, notamment contre des kibboutz et un festival de musique en plein air - l'attaque la plus meurtrière de combattants palestiniens dans l'histoire du pays. Le dernier bilan de l'attaque s'élève à plus de 1 300 morts, tandis que des dizaines d'Israéliens et de ressortissants étrangers ont été enlevés par le Hamas et sont détenus en otages à Gaza, petit territoire majoritairement urbain et densément peuplé, avec 2,3 millions d'habitants.

Depuis lors, Tsahal pilonne l'enclave palestinienne, dont les autorités israéliennes ont décrété le siège et un blocus "total" - les arrivées de denrées alimentaires et de carburant sont bloquées, l'eau et l'électricité ont été coupées. Les autorités palestiniennes ont fait état de plus de 1 500 personnées tuées dans les frappes aériennes israéliennes de représailles, qui ont détruit des quartiers entiers de Gaza. Un gouvernement d'union d'urgence nationale a été intronisé jeudi soir en Israël, en amont d'une très probable opération militaire au sol dans la bande de Gaza pour "éradiquer" le Hamas, objectif d'Israël qui a promis une "vengeance terrible".