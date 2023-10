Attaque du Hamas contre Israël : pas d'exception humanitaire, le bilan français s'alourdit

Israël poursuit ses frappes aériennes sur Gaza ce jeudi 12 octobre, et semble préparer l'offensive terrestre sur ce territoire palestinien. On fait le point.



Alors que selon un bilan toujours provisoire, 12 Français sont morts lors de l'attaque du Hamas en Israël, 17 sont portés disparus dont certains enlevés par le groupe terroriste palestinien.

Sur le front, Israël a averti ce jeudi 12 octobre qu'il n'y aurait pas d'exception humanitaire à son blocus imposé sur la bande de Gaza tant que tous les otages israéliens du Hamas n'auraient pas été libérés, alors que la Croix-Rouge a demandé que du carburant soit autorisé à entrer pour éviter que les hôpitaux débordés ne "se transforment en morgues".

En représailles à l'attaque sans précédent du Hamas sur son territoire depuis la bande de Gaza, Israël a juré d'anéantir l'organisation terroriste et mène depuis samedi d'intenses frappes aériennes sur l'enclave palestinienne.

Selon un dernier bilan du ministère de la Santé de Gaza, 1.354 Palestiniens ont été tués et 6.049 blessés dans les frappes israéliennes.

L'attaque du Hamas a fait parallèlement au moins 1.300 morts selon les médias israéliens tandis que l'armée israélienne a recensé plus de 2.700 blessés et de nombreux otages.

Israël a dit être en mesure de confirmer l'identité de 97 personnes prises en otage à Gaza par le Hamas.

Bientôt l'offensive terrestre ?

"L'armée se prépare à la prochaine étape de la guerre", a prévenu un porte-parole de l'armée israélienne, laissant présager d'une offensive terrestre sur le territoire palestinien.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivéce jeudi à Tel Aviv dans le cadre d'une tournée au Proche-Orient visant à montrer la solidarité de Washington avec Israël après les attaques du Hamas, et à éviter une escalade du conflit.

En France, le gouvernement redoute une importation du conflit alors que le pays compte à la fois la plus importante communauté musulmane et la plus forte communauté juive d'Europe. Le président Emmanuel Macron a prévu de s'exprimer ce jeudi à 20 heures lors d'une allocution télévisée, après avoir reçu à la mi-journée les chefs des partis politiques, de la majorité comme de l'opposition.