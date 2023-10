Tirs de roquette, sirènes déclenchées, réaction de la France : le Hamas mène une attaque surprise en Israël

Ce samedi 7 octobre 2023, le Hamas a mené une attaque surprise en Israël, et des tirs de roquette ont été effectués depuis Gaza. Ce qu'il faut savoir.

Tension maximale en Israël, ce samedi 7 octobre 2023. Des hommes armés palestiniens sont entrés dans le sud du pays, alors que de multiples tirs de roquettes ont eu lieu depuis la Bande de Gaza. Selon les premiers bilans des services de secours, une femme israélienne a trouvé la mort.

Le Hamas revendique l'attaque

"Voici le jour de la plus grande des batailles pour mettre fin à la dernière occupation sur Terre" : c'est le message que Mohammed Deif, haut commandant militaire du Hamas, a prononcé ce samedi, appelant au combat les Palestiniens. Il a précisé que 5 000 roquettes avaient été tirées dans le cadre de cette attaque surprise menée par le Hamas, qui a déclaré avoir déclenché l'opération Déluge d'Al-Aqsa.

Des sirènes ont retenti dans plusieurs communes du pays, dont Jérusalem. Des médias israéliens ont rapporté que des hommes armés avaient ouvert le feu sur des passants, à Sderot, ville située au sud du pays. Ils ont également fait part de batailles urbaines entre groupes palestiniens et forces de sécurité israéliennes, toujours dans le sud.

"Elle paiera le prix fort pour ses actions"

Ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant a dénoncé "une guerre contre l'Etat d'Israël" déclenchée par le Hamas. De son côté, l'armée israélienne a réagi dans un communiqué, indiquant qu'un "nombre de terroristes se sont infiltrés sur le territoire israélien depuis la bande de Gaza", et a d'ores et déjà prévenu : "les Forces de défense israéliennes défendront les civils israéliens et l'organisation terroriste Hamas paiera le prix fort pour ses actions".

Le bureau du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a répliqué également, indiquant que ce dernier rencontrerait les principaux responsables de la sécurité du pays dans les prochaines heures de ce 7 octobre.

La France condamne

La Frane a réagi, via son ambassade en Israël. Sur Twitter, elle a indiqué, tôt ce samedi, condamner "avec la plus grande fermeté les tirs de roquette ayant ciblé Israël ce matin. Solidarité avec les populations et localités touchées". "Horrifiés par les nouvelles en provenance du sud du pays. Ces attaques terroristes sont inadmissibles et doivent être condamnées par tous. Nous sommes aux côtés d'Israël et des Israéliens", a-t-elle ajouté en milieu de matinée .Elle s'est également adressée aux ressortissants français, les invitant à "rester vigilants et à suivre les consignes locales".