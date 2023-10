Attaque du Hamas contre Israël : de nouveaux vols spéciaux entre Tel Aviv et Paris pour les ressortissants français, ce lundi

Après la mise en place de vols spéciaux entre Tel-Aviv et Paris dès le 12 octobre 2023, l'opération va être reconduite à compter de ce lundi 16.

Neuf jours après l'attaque du Hamas contre Israël, la tension est toujours omniprésente. La France, qui a procédé à des vols spéciaux depuis Tel-Aviv pour permettre à ses ressortissants de revenir sur le territoire national, va renouveler l'opération.

Nouveaux vols spéciaux dès ce lundi

Comme l'a indiqué le ministre des Affaires étrangères, "plusieurs vols spéciaux sont programmés le lundi 16 octobre. Pour rappel, ils permettent aux Français qui n’ont pu trouver de places disponibles dans les vols commerciaux encore ouverts à Tel Aviv de regagner le territoire national". Enfin,il y a des profils prioritaires : "personnes vulnérables (mineurs isolés et femmes enceintes en particulier), en situation de handicap ou en situation médicale présentant une urgence particulière".

Le Quai d'Orsay a précisé, par la même occasion, que les personnes intéressées sont invitées à se signaler à l’adresse suivante : securite.tel-aviv-jaffa-fslt@diplomatie.gouv.fr.

#Israël | Comme l’a annoncé @MinColonna le 11/10, plusieurs vols spéciaux sont organisés pour permettre aux Français qui n’ont pu trouver de places disponibles dans les vols commerciaux encore ouverts à Tel Aviv de regagner le territoire national.



\u27a1\ufe0f https://t.co/7pd4lqU6mB pic.twitter.com/Htm0ac5f3D — France Diplomatie\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\uddea\ud83c\uddfa (@francediplo) October 15, 2023

Déjà plus de 2000 passagers

Toujours en marge de sa communication sur ces vols spéciaux, France Diplomatie a ajouté que sept vols ont déjà été mis en place entre le 12 et le 15 octobre, "pour un total de plus de 2 000 passagers". À noter que le ministère "travaille avec Air France à la reprise de ses vols commerciaux dès que possible" vers Israël.

19 ressortissants français sont décédés

Le dernier bilan livré par Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, fait état de 19 ressortissants français décédés depuis le 7 octobre 2023 et l'attaque du Hamas contre Israël.