C’est un événement incontournable depuis 1987 : le tournoi de foot du 1er mai approche à Luc-la-Primaube

Le traditionnel tournoi de foot réservé aux catégories U7 à U13 organisé le 1er mai depuis 1987 par Luc Primaube Football Club sur le stade François-Niarfeix et ses terrains annexes à Luc, suscite toujours autant d’engouement auprès des clubs ayant des écoles de foot.

En effet, 88 équipes (16 équipes U7, 32 équipes U9, 24 équipes U11 et 16 équipes U13), 22 clubs représentés, soit près de 900 jeunes footballeurs sont attendus, pour cette journée footballistique qui ne manque ni de charme, ni d’attrait grâce à une organisation bien rodée. Le thème retenu pour ce millésime est l’Euro et chaque équipe représentera une équipe qualifiée pour cette compétition. La restauration de midi pour l’ensemble des participants sera assurée à la salle d’animation de Luc comme les années précédentes. Le transfert depuis le stade se fera à pied par un itinéraire bien entendu sécurisé.

Au niveau des récompenses, un tee-shirt floqué et une médaille seront remis à l’ensemble des joueurs auxquels il faut ajouter des coupes et des équipements complémentaires pour les premiers de chaque catégorie. Une petite nouveauté cette année, avec une tombola (tickets à 2 €) organisée le jour du tournoi avec plusieurs maillots de clubs professionnels à gagner (Manchester City, OGC Nice, TFC, Raf…). 13 aires de jeu permettront à tous ces footballeurs en herbe d’en découdre dans de bonnes conditions. Mais un tournoi ce n’est pas que des rencontres. Près de 100 bénévoles seront mobilisés pour le podium, l’arbitrage, la buvette et la restauration. Tout est prévu pour que cette grande fête du ballon rond soit belle. Pour peu que la météo ne fasse pas d’infidélités aux dirigeants luco-primaubois, ce tournoi qui débutera à 9 heures pour se terminer vers 18 h, devrait tenir toutes ses promesses.