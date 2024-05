Baraqueville. L’école de football présente à la foire

La foire de Baraqueville a connu une grosse affluence. Le club de football Espoir foot 88 et son école de foot proposaient la vente de sandwichs, de frites et de boissons. Le club remercie tous les membres du club qui ont donné un coup de main : joueuses, joueurs, dirigeantes, dirigeants et parents. Sur le terrain, à venir dimanche 12 mai, Finale de la Coupe Braley pour les Féminines, match à 15 heures à Bezonnes contre Haut Lévézou : amis supporters, venez nombreux !

Belles performances le week-end dernier chez nos jeunes avec la montée acquise par les U17 qui joueront l’année prochaine en U18 Régionale 1 et la qualification pour la finale de la Coupe d’Aveyron des U15.