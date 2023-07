Aveyron : les 41e Rencontres musicales de Conques rendent hommage à Pierre Soulages

- Mercredi 9 août à 19 heures, aux vestiges du cloître, Brothers of string, Duplessy & les Violons du monde.

- Mercredi 9 août à 21 h 30, à l’abbatiale Sainte-Foy, Bach et Khayyam et son ensemble Constantinople.

- Jeudi 10 août à 19 heures, dans les vestiges du cloître, Bach’s groove, Paul Lay Trio.

- Jeudi 10 août à 21 heures (réservation obligatoire au 05 65 71 24 00), dîner avec le chef Jean-Luc Fau.

- Vendredi 11 août, soirée hommage à Pierre Soulages avec une conférence à 18 h 30, au centre européen, sur « Pierre Soulages et la lumière », par Benoît Decron, directeur du musée Soulages. Et à 21 h 30, concert Vitrail-in Memoriam Pierre Soulages de Joce Mienniel.

- Samedi 12 août, à 21 h 30 à l’abbatiale, Les Itinérantes.

- Les 10, 11 et 12 août à 11 heures, au centre européen, La Fabrique à musique avec

Jean-François Zygel. Un atelier d’improvisation ouvert à tous les publics et tous les musiciens désireux d’explorer leur créativité (entrée libre sans réservation).

Par ailleurs, avant tous les concerts Gérard Kurkdjian ouvrira chaque prestation par un échange improvisé et convivial avec les artistes afin d’introduire de manière vivante et passionnée l’univers des musiciens.

Dans un même temps, Face-Aveyron-Tarn (Agir contre l’exclusion) propose à des jeunes de l’association de découvrir les Rencontres musicales et de devenir les reporters de l’événement.