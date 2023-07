Saint-Christophe-Vallon. Les jeunes aux commandes de la fête

Samedi 29 et dimanche 30 juillet Saint-Christophe sera en fête. Toujours aussi enthousiaste, la jeune équipe du comité des fêtes sillonne depuis quelques jours les rues du village pour donner l’aubade aux habitants, une tradition bien sympathique remise au goût du jour l’année dernière et qui permet de récolter quelques subsides pour aider au financement des animations. Le ticket de boisson gratuite offert à cet occasion est assorti d’une invitation à venir "partager un moment de convivialité et de bonne humeur".

Les festivités démarreront samedi avec une soirée animée par Money Jungle (20 heures) et DJ Flynigh discomobile (22 heures). La musique aiguisant l’appétit, saucisses et frites préparées par le comité pourront être dégustées sur place autour d’une buvette. Les gourmets se retrouveront le dimanche matin à partir du 8 heures à la salle des fêtes pour savourer le traditionnel petit-déjeuner tripous/chèvres/escargots (12 €). L’après-midi sera ludique avec un tournoi amateur de pétanque (14 heures) et des jeux en bois mis à disposition des enfants. À partir de 20 heures, la place de l’église accueillera l’accordéoniste Benjamin Malric et son orchestre qui animeront un repas dansant. Au menu (17 €) : farçous, salade, gratin dauphinois, jambon grillé, fromage, tartelettes aux fruits (sur réservation : 06 08 69 57 87).

"La météo s’annonce rayonnante et la fête sera belle, aussi nous invitons les habitants du village, ceux des alentours ainsi que les vacanciers à venir passer un agréable moment en notre compagnie" indiquent les jeunes bénévoles qui mettent toute leur ardeur à proposer d’agréables moments de cordialité pour faire vivre le village.