Salles-la-Source. "Los Omes" en concert à l’église Saint-Loup

Organisé par l’association "Les Amis de Saint-Loup et Saint-Paul", un concert est proposé en l’église de Saint-Loup de Salles-la-Source ce dimanche 30 juillet à 17 heures. "Los Omes" est un chœur d’hommes du Sud Aveyron. Ce groupe de choristes et dirigé par François Capony. Il présentera un concert original, a cappella (sans accompagnement musical), avec un répertoire varié de chants du monde et de chants religieux dans différentes langues (français, occitan, russe, corse…)

Ce spectacle, en libre participation, sera suivi d’un moment de convivialité autour du verre de l’amitié.

Ce concert fait suite à celui qui a été proposé à l’église Saint-Paul le dimanche 9 juillet : Hémera donné par Audrey Bernard qui a ravi le public venu en grand nombre. " Nous avions des doutes, car il y avait plusieurs concerts ce jour-là sur la commune. Ils ont été vite dissipés car l’église était comble, et les retours ont été très positifs. Nous espérons une même réussite pour dimanche à l’église Saint-Loup" se réjouit Christian Cazals le président de l’association.

Il poursuit : "nous avons aussi une belle fréquentation lors des visites quotidiennes de l’église romane Saint-Paul, classée monument historique. Souvent les visiteurs sont des érudits, connaisseurs de l’art roman, qui font le lien avec d’autres lieux, ce qui nous permet de belles ouvertures sur ces spécificités. Nous sommes ravis de ces opportunités." L’église est ouverte à la visite quotidiennement en juillet, août et jusqu’à mi-septembre, tous les jours de 10 h à 18 h et sur rendez-vous ou pour visite commentée sur demande au 06 73 27 47 42.

Dimanche c’est à l’église Saint-Loup que le concert aura lieu. Les mélomanes pourront y découvrir, en plus des mélodies chantées, les fresques Nicolaï Greschny qui sont maintenant mises en place sur les murs intérieurs de l’église.