Belcastel. Concert piano et flûte haut de gamme

L’association Belcastel Accueil Information met une nouvelle fois la flûte traversière à l’honneur en proposant un concert flûte et piano, mercredi 26 juillet à 19 h à la salle des fêtes. Au piano, Christopher Beckett, originaire de Nouvelle-Zélande, fait ses études au Conservatoire National Supérieur de Paris. Il obtient les premiers prix de piano et de musique de chambre ainsi que la licence de concert de l’École Normale de Musique. Tout jeune diplômé, il part aussitôt en tournée aux États-Unis et au Canada avec le violoniste Régis Pasquier. Puis il donne de nombreux récitals à travers l’Europe et bien sûr en Nouvelle-Zélande et en Australie. Désireux de porter son art hors des lieux traditionnels, il invente et fabrique un système ingénieux de transport d’un piano de concert qui va lui permettre de se produire dans les endroits les plus inhabituels, châteaux, grottes, place de la Concorde, sur la Seine… Et même sur le mont Blanc. Attiré également par le théâtre, cet artiste original crée deux pièces de théâtre-récital sur la vie de Chopin et celle de Liszt et accompagne régulièrement le violoncelliste-comédien Maurice Baquet dans le spectacle "Méli-Méloman Show".

Depuis quelques années, il est invité à donner des concerts aussi bien en récital qu’en musique de chambre ou en tant qu’accompagnateur, ce qu’il affectionne particulièrement. Ce mercredi, c’est sa fille, Dora Beckett – flûtiste qu’il accompagnera. C’est au conservatoire National Supérieur de Boulogne-Billancourt que Dora suit son cursus supérieur, en classe de flûte traversière, musique de chambre, histoire et culture musicale. Une longue interruption musicale la conduit sur d’autres voies professionnelles, mais en 2015 la musique revient dans sa vie, et c’est avec une tout autre maturité qu’elle se remet à son instrument.

Commence alors un véritable retour qui la conduit à jouer flûte seule, avec d’autres musiciens, à participer à des orchestres de la région, et retrouve la complicité musicale profonde avec son père pianiste, Christopher, en se produisant en duo flûte et piano.

Ces deux artistes talentueux proposeront à Belcastel un merveilleux voyage musical à travers un répertoire éclectique et accessible à tous, petits et grands. Entrée libre.