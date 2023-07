Entraygues-sur-Truyère. La fête fut belle avec les pompiers

Pour la fête, les sapeurs-pompiers d’Entraygues ont organisé leur repas où 280 convives se sont régalés avec le pâté en croûte, salade, le pavé de bœuf et truffade, puis le croustillant au chocolat préparé par M. Guibert, traiteur du Cantal.

L’ambiance musicale était assurée par l’accordéon de Guillaume Fric, qui a aussi animé le bal disco avec ses musiciens jusqu’à tard dans la nuit. Vers 23 h, le feu d’artifice, offert par la municipalité et tiré par M. Landié a ravi tous les spectateurs.

Le lendemain, c’est par une belle journée que les exposants se sont installés dans les rues d’Entraygues, pour le vide-greniers organisé par les pompiers. Les visiteurs et les chineurs ont été nombreux à venir flâner parmi les stands, toute la matinée et à emporter les objets recherchés ou trouvés parmi le bazar et la multitude d’ustensiles de toutes sortes. L’après-midi fut chaude et ensoleillée. Convivialité et bonne ambiance furent partagées et exposants et chineurs repartirent contents de leur journée. Les sapeurs-pompiers vous donnent rendez-vous pour leurs tripoux, le dimanche de la fête du village, (date précisée ultérieurement).