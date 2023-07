Paris : avant les Jeux, de nombreux événements "test" cet été

À un an des Jeux olympiques et paralympiques, la Ville de Paris, le comité d'organisation Paris 2024 et la préfecture de police de Paris testent plusieurs dispositifs et épreuves dans la capitale pour préparer au mieux l'accueil du plus grand événement sportif mondial. Retrouvez toutes les informations pratiques et les perturbations liées à ces tests grandeur nature.

L'été 2023 sonne l'heure des tests en vue des Jeux olympiques et paralympiques à Paris ! Le but de la Ville de Paris, de Paris 2024 et de la préfecture de police est de se préparer à la gestion simultanée de plusieurs événements dans une zone rapprochée, d'étudier la logistique de certaines zones complexes et de s'assurer du bon déroulement des épreuves dans la Seine.

Les événements à retrouver :

Le 17 juillet 2023 : test de la parade des bateaux pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques sur la Seine. Plus de 50 embarcations se sont succédé sur le fleuve pour tester le flux et la logistique.

Les 5 et 6 août 2023 : test de l'épreuve de natation marathon dans la Seine avec l'étape parisienne de la « World Aquatics Marathon Swim World Series ». Les nageuses et nageurs pourront être aperçus par le grand public entre le pont Alexandre III et le pont des Invalides de 7 h 30 à 10 h du matin le 5 août (10 km dames) et le 6 août (10 km messieurs).

Du 17 au 20 août 2023 : test des épreuves de triathlon et para triathlon dans la Seine et sur route. Les athlètes pourront être aperçus sur les parcours à partir de 8 h 15 du matin les 17, 18, 19 et 20 août.

Les 19 et 20 août 2023 : test des épreuves de tir à l'arc avec la Coupe du monde de tir à l'arc sur l'Esplanade des Invalides. Les visiteurs munis d'un billet pourront profiter de la compétition et d'un village d'animations dédié avec exposants, initiation au tir à l'arc, animations et restauration. Animation gratuite et compétition payante.