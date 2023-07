Réquista. Clément Trémolet, la forme des 90 ans

Toute la grande famille était réunie autour d’un homme extraordinaire, Clément Trémolet, heureux de fêter avec les siens son 90e anniversaire. Le deuxième d’une fratrie de 10 enfants, il est né le 17 février 1933 à Vezin du Lévezou et sa vie a été marquée par le travail, la détermination et l’amour.

À peine sorti de l’enfance, dès l’âge de 13 ans, le jeune Clément a commencé à travailler aux caves de Roquefort, un travail qui a forgé son caractère et sa persévérance. En 1956, il a uni sa destinée à celle de Gisèle, et ensemble, ils ont consacré leur vie à Roquefort, tant en Corse qu’à Saint-Beauzély, Saint-Jean-Delnous et Réquista.

En 1960 c’est dans le Réquistanais, qu’ils ont choisi de s’établir durablement, marquant ainsi leur attachement à cette région qui les a vus grandir et évoluer.

Clément a traversé les décennies avec fierté et honnêteté, et bon pied, bon œil, il a franchi allègrement la barre des 90 ans ! Entouré de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, il est un symbole de famille, d’amour et de transmission.

Malgré la douloureuse perte de son épouse, Gisèle, en 2011, Clément est resté dynamique et volontaire. Il tenait à fêter ses 90 ans dans la joie et la bonne humeur, entouré des siens, car il sait que la vie est précieuse et mérite d’être célébrée.

Tous les participants lui ont adressé leurs plus sincères félicitations pour cette longue et riche vie, ainsi que des remerciements à Claudine du restaurant l’Oasis, qui a contribué à rendre cet événement inoubliable par un repas succulent dont elle a le secret, dans une ambiance chaleureuse. Les enfants lui ont adressé ces quelques mots :

"Émus et reconnaissants d’être ici aujourd’hui pour célébrer ton 90e anniversaire, que les années à venir t’apportent encore plus de bonheur et de moments inoubliables. Rendez-vous est pris pour les 95 ans, car nous sommes certains que tu continueras à illuminer nos vies de ton énergie et de ton sourire".