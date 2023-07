Entraygues-sur-Truyère. Concert flûte et Harpe : un véritable enchantement

En prélude au stage de harpe de Sénergues, donné par Béatrice Guillermin, un concert flûte et harpe a eu lieu à la chapelle de Notre Dame du Pontet, organisé par "Les Rencontres Musicales du Pays d’Entraygues". En effet, l’association dont les 3 objectifs sont l’accueil des musiciens, la valorisation du patrimoine et de susciter des vocations musicales, a concocté tout un programme de concerts pour l’été. Les nombreux amateurs de musique classique et les 10 stagiaires, se sont donc retrouvés dans la chapelle, pour écouter Yaeram Park, à la flûte et Béatrice Guillermin, à la harpe, deux talentueuses musiciennes internationales. Les deux virtuoses ont joué des sonates mais aussi des morceaux de Bach, Spohr, Ravel, Donizetti, Fauré, Piazzola, et Saint-Saens, et ont été très applaudies. Puis un pot de l’amitié a été offert à tous. Prochains concerts (entrée et participation libres) : dimanche 30 juillet, à 17 h 30 à l’église d’Entraygues avec Musique en joie, violon et accordéon. Jeudi 3 août, à 20 h 30 à la salle Multiculturelle, Orchestre d’harmonie de St-A. d’Apchon. Samedi 5 août à 20 h 30, à la Chapelle du pontet, Tipasa duo, piano et clarinette. Dimanche 6 août à 16 h, église de Ginolhac, fête de l’été, Festival baroque d’Auvergne, clavecin et violon alto.