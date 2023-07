Le "soft evening", un nouveau concept de détente prôné sur TikTok

(ETX Daily Up) - Des soirées consacrées à se détendre et à prendre soin de soi, c'est le nouveau concept en vogue sur TikTok. Avec ces "soft evenings", les internautes souhaitent aller à l'encontre de la culture hyper productive qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Et pour inspirer d'autres socionautes, ils filment leurs routines de soirée paisibles. Jardinage, cuisine, lecture, promenade, se réserver une soirée pour soi est devenue la priorité des adeptes des "soft evenings".

Pour un "soft evening" réussi, un seul mot d'ordre : se relaxer. Pour cela, les tiktokeurs s'adonnent à des activités les plus apaisantes possibles et se filment. On peut voir certains cuisiner leur repas du soir, jardiner, lire, méditer ou effectuer une routine de soins du visage avant de se coucher. Le tout dans une ambiance calme et cocconing, composée de bougies allumées et de boissons chaudes à savourer.

Ce concept, aussi appelé "slow evening" ou "gentle evening", que de plus en plus de Tiktokeurs prônent, va à l’encontre de la hustle culture et de l'hyperproductivité suggérée parfois sur les réseaux sociaux . Le hashtag #softevening affole les compteurs, avec 78 millions de vues. L'idée est d'inciter d'autres personnes à se réserver une soirée calme, loin de l’agitation, après une journée harassante. Car si ce genre de vidéos devient aussi populaire, c’est que l'idée est un dérivé d'un autre concept populaire depuis quelques années sur les réseaux sociaux, la "soft life. Traduit littéralement en français par la "vie douce", il désigne un mode de vie où l’on fait du self-care et de la santé mentale une priorité.

La communauté d’influenceurs nigérians a été la première à utiliser le terme de "soft life". En effet les femmes noires nigérianes l'utilisaient pour définir un mode de vie sans stress, où l'on oublie les responsabilités du travail, selon le média Andscape. Ce qui a inspiré par la suite d'autres internautes à se rebeller contre le train-train quotidien. Par exemple, des créateurs ont confié avoir quitté leur emploi ou décidé de déménager à l’étranger afin de lâcher prise.

Et cela passe par des choses très simples du quotidien, comme se promener, se réserver une soirée à soi, lire, ou encore se prélasser dans son lit. Dans les commentaires d’une vidéo on peut lire : "Merci pour ton énergie, ça me donne l'impression que je peux choisir de prendre soin de moi". Tandis que dans la vidéo de l’internaute catvolcy, une socionaute commente : "Vos vidéos m'ont montré comment être à l'aise dans le calme" Ou encore : "je dois commencer à ralentir et juste profiter". Un pied de nez aux autres tendances, qui nous incitent à être toujours productifs, même lorsque nous sommes épuisés.