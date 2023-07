Un centre d'incendie et de secours a été fracturé dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 juillet 2023, en Lozère. Un camion-citerne spécialisé dans les feux de forêt a été dérobé, suscitant une vive indignation.

"S'il s'agit d'une connerie de jeunesse, merci aux jeunes ou aux parents de le poser et de me prévenir." Ce message est écrit par Sophie Pantel, présidente du Conseil Départemental de la Lozère, ce jeudi 27 juillet 2023. La raison ? Le vol d'un véhicule des sapeurs-pompiers.

Un centre d'incendie et de secours fracturé

Tôt dans la matinée, l'élue a posté un message sur les réseaux sociaux, déplorant des faits survenus dans la nuit. "Le centre d'incendie et de secours de Grandrieu a été fracturé et on nous a volé un CCFU". Par ces quatre lettres, il faut comprendre "Camions Citernes Feux de Forêt Urbain", un véhicule qui est d'une importance forcément fondamentale, tous les pompiers du pays étant sur le qui-vive en raison d'une importante sécheresse en France.

"Prévenir la gendarmerie en premier"

Dans son message, la présidente du Conseil Départemental indique qu'une plainte est en train d'être déposée. "Merci à tous d’être vigilants, de ne pas intervenir et en cas de repérage de prévenir la gendarmerie en premier, le cabinet du CD 48 de manière à ne pas encombrer le 18", avertit-elle sur les réseaux.

"Une utilité publique d'intérêt général"

Le camion est immatriculé GG-923-NF. Selon l'Association de Prévention et des Signalements Feux de forêts, le camion est "équipé d'une échelle et d'un dévidoir à l'arrière". Et à Sophie Pantel de répéter que le véhicule "est récent et a une utilité publique d’intérêt général pour lutter contre les feux de forêt".