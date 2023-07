Decazeville. Un nouveau comité des fêtes émerge… enfin !

Quatre jeunes decazevillois ont annoncé le lancement d’un nouveau comité des fêtes. Une initiative bienvenue pour animer la ville et développer son attractivité.

Il y avait de quoi se réjouir cette semaine, à l’espace Gilbert-Bou de Decazeville. Lors d’un point presse, Owen Simon, Clément Romiguiere, Dorian Moreira et Clément Tranier, tous la vingtaine et très motivés, ont annoncé la création d’un comité des fêtes, "Decazeville comité", disparu dans l’ancienne cité minière depuis presque 10 ans.

"À Decazeville, tous les bars ferment tôt, on s’ennuie le week-end", regrette Clément Tranier, trésorier du nouveau de l’association. "Les villages autour ont tous des comités, des fêtes de village… Alors, pourquoi pas nous ?" Une partie de l’animation était jusque-là assurée par la municipalité ou Decazeville communauté, à travers notamment les "Scènes d’été".

Romain Smaha, adjoint au maire chargé notamment de la jeunesse, se réjouit de l’initiative : "La municipalité fait ce qu’elle peut, mais sans comité c’est difficile. On sera là pour les accompagner."

"Redynamiser la ville", "la refaire vivre", un objectif ambitieux affiché par le nouveau comité, qui a conscience que le chemin sera long et que l’évolution doit être progressive. "Ils ont les pieds sur terre. Ils ont conscience de ce qui est possible, ou pas, de faire, explique l’élu. La première mission pour eux est de catalyser des bénévoles". Des bénévoles et des sponsors pour les aider à se lancer.

Objectif 2024

Premier grand objectif du nouveau comité des fêtes, organiser la fête de Decazeville en 2024, le deuxième week-end de septembre, avec bal et animations pour tous les ages. Un évènement majeur qui ne sera pas le premier organisé par l’association.

En octobre, le comité travaille déjà à l’organisation d’Halloween, pour les grands et les petits. "On espère faire une chasse aux bonbons pour les enfants et le soir, un bal avec un DJ", détaille Owen Simon, président de l’association. Un rendez-vous qui pourrait leur permettre de collecter des premiers fonds et créer une émulation autour de ce nouveau comité, qu’ils veulent intergénérationnel. "Pour l’instant, on est une dizaine, mais on espère rassembler autour de cette nouvelle organisation." En fin d’année, les fêtes de Noël seront aussi un bon moyen d’animer la ville.

Contact à l’adresse decazeville.comité@gmail.com, sur Instagram (decazeville_comite) et sur leur page Facebook éponyme.