Coupe du monde féminine : déjà un gros choc pour la France, où et quand suivre le match contre le Brésil ?

Après son match nul inaugural contre la Jamaïque, l'équipe de France féminine s'attaque à un gros morceau, pour le deuxième match de la Coupe du monde de football.

Coupe du monde, acte II. Les Bleues croisent le fer avec le Brésil, samedi 29 juillet 2023, à midi, du côté de Brisbane. Une rencontre qui a tout d'un sommet du groupe F.

Carton et faux départ

Françaises et Brésiliennes n'ont pas vraiment démarré la compétition de la même façon. Les secondes ont été sans pitié avec le Panama, en l'emportant 4-0 dans un match maîtrisé de bout en bout ! De leur côté, les protégées d'Hervé Renard ont loupé le démarrage. Les Bleues n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul (0-0) contre la Jamaïque, lors de la première journée de cette phase de groupes.

La France, bête noire du Brésil

Cette rencontre de la deuxième journée du groupe F met aux prises les deux nations favorites pour la qualification en huitièmes de finale. Et si la France part avec ce handicap d'un départ loin des espérances, elle peut se targuer d'être tout simplement la bête noire du Brésil.

En 11 confrontations depuis 2003, les Bleues n'ont pas perdu une seule fois contre la Seleçao. Elles restent même sur quatre succès consécutifs : 3-1 en amical (2018), 2-1 après les tirs au but lors de la dernière Coupe du monde (2019), et à deux reprises, 1-0 et 2-1, lors des tournois de France (2020, 2022).

Toujours en quête d'une première étoile

Si à elles deux, les sélections française et brésilienne totalisent sept Coupes du monde chez les hommes (dont cinq pour le Brésil), pour l'une comme pour l'autre, la première étoile se fait attendre chez les féminines. La Seleçao est allée une fois en finale (2007) et a terminé troisième en 1999. Quant aux Bleues, leur meilleur résultat dans un Mondial est une quatrième place en 2011.

Où et quand suivre le match ?

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à midi, ce samedi 29 juillet 2023. Le match sera diffusé sur France 2.