Decazeville : les travaux sur le site des Soufflantes avancent

Si vous vous promenez vers la zone du Centre à Decazeville, depuis l’entrée de Fontvergnes, vous verrez que le bâtiment qui abrite les Soufflantes a bien meilleure mine.

Le bâtiment des Soufflantes, qui abrite la dernière machine Corliss de type 1903 (qui serait le seul vestige de ce genre d’Europe), était passablement dégradé. La Communauté des communes a décidé de restaurer ce patrimoine symbolique de l’ère industrielle, servant autrefois à alimenter en air les hauts fourneaux. Ces travaux s’intègrent dans la tranche 2 de la phase 2 de l’aménagement de la zone du Centre.

Le chantier de mise hors d’eau et hors d’air se concentre sur les toitures et les façades du bâtiment. La charpente a été rénovée, la couverture a été remplacée et étanchéifiée afin d’éviter toutes infiltrations d’eau qui pourraient détériorer les machines séculaires conservées à l’intérieur. Des tuiles ont été fabriquées spécifiquement près du Creusot (Saône-et-Loire), comme à l’identique du début du XXe siècle. La protection de cette bâtisse est actuellement renforcée par la pose de menuiseries sécurisées sur les ouvertures. Un chantier estimé à 435 000 € HT par Decazeville communauté qui a présenté le plan de financement comme suit : Direction régionale des affaires culturelles (20 %), Région (30 %), Département (10 %), les 40 % restants sont financés par la Communauté de communes.