Réquista. Les enfants en visite chez les pompiers

La crèche et le relais petite enfance Familles Rurales Aveyron Services Communauté de communes du Réquistanais ont organisé une sortie pour les enfants fréquentant ces services. Un convoi exceptionnel de poussettes a traversé Réquista pour se rendre chez les pompiers. Les enfants ont eu la chance de se rendre au centre de secours avec les assistantes maternelles et les enfants qu’elles gardent, afin de partager un moment exceptionnel avec les pompiers Les enfants étaient un peu impressionnés au début mais très vite ils ont su trouver leur marque. Différents ateliers ont été mis en place : le parcours sportif, la manipulation de la lance à eau toujours très appréciée, l’atelier je me déguise en pompier qui fera peut-être naître des vocations.

Avant de rejoindre la crèche, les enfants ont pu profiter d’un petit goûter offert par les professionnels du feu.