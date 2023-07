Paris : durant les Jeux, les bouquinistes des quais de Seine tireront le rideau, la Ville leur promet une aide

À la demande de la préfecture de Police, les boîtes des bouquinistes parisiens devront être enlevées afin de sécuriser les berges de Seine lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, qui se tiendra le 26 juillet 2024. La Ville de Paris apportera son soutien aux professionnels concernés en proposant la prise en charge de l’enlèvement et de la repose de ces boites, ainsi que de leur rénovation. Très attachée à ce patrimoine culturel parisien, « première librairie à ciel ouvert au monde », la Ville de Paris proposera également aux bouquinistes qui le souhaitent de participer à un « Village des Bouquinistes » dans un quartier littéraire proche de la Seine.

Dans un courrier daté du mardi 25 juillet 2023 adressé au président de l’association culturelle des bouquinistes de Paris et transmis à la Maire de Paris, le préfet de Police explique que pour des raisons de sécurité, en application de l’article L.226-1 du code la sécurité intérieure, les boîtes situées dans le périmètre de sécurité de la cérémonie d’ouverture devront être enlevées. Environ 570 boîtes sont concernées, soit 59 % des boites des bouquinistes installées à Paris.

Afin d’anticiper ce contexte particulier, la Ville de Paris a réuni, le 10 juillet dernier, les bouquinistes concernés pour évoquer les impacts de la cérémonie d’ouverture et proposer différents dispositifs pour les soutenir et valoriser leur activité qui fait partie de l’identité des quais de Seine. La Ville de Paris propose aux bouquinistes qui le souhaitent, en plus d’une prise en charge de l’enlèvement et de la repose des boîtes, de rénover à ses frais les boîtes abimées. Cette rénovation constituera un élément d’héritage supplémentaire des Jeux et contribuera à appuyer la candidature des bouquinistes des Quais de Seine au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

En lien avec la préfecture de Police, la Ville de Paris procèdera à la réinstallation le plus rapidement possible des boîtes sur les quais à l’issue de la cérémonie d’ouverture.

Enfin, lors de la réunion d’information qui s’est tenue début juillet, la Ville de Paris a proposé aux bouquinistes d’organiser, le temps des Jeux, un « Village des bouquinistes » dans un quartier littéraire proche de la Seine, afin de mettre en valeur ce métier et de leur permettre de bénéficier des opportunités et des retombées touristiques tout au long de cette période.