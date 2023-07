Atomic Ben anime avec son rock endiablé les scènes du Bassin et d’ailleurs. Aujourd’hui, il participe aux Atomic Boys Boys Boys et aux Spartak Methanol.

Hadj Benhaimouda, né à Decazeville, exerce depuis 2007 dans la boulangerie à Aubin. Mais Hadj est surtout connu sous son nom de scène Atomic Ben, ardent défenseur du rock and roll sous toutes ses formes.

Adolescent, il découvre cette musique en colonie de vacances, "c’est un choc". Puis il étoffe sa culture musicale, en achetant des disques et en découvrant régulièrement de nouveaux groupes. Il pratique la guitare électrique et le chant et "passe très vite des répétitions dans son garage à l’envie de partager son art, sur une scène devant un public".

Pendant vingt ans, en tant qu’intermittent du spectacle, il joue environ un millier de concerts en France et à l’étranger (Écosse, Espagne…). Grandes ou petites salles, Atomic Ben se donne à fond même si pour lui, " jouer dans des petites salles permet d’avoir une vraie rencontre avec le public".

Son répertoire est varié, reprenant des textes des pionniers du rock and roll des années 1950 comme Elvis Presley et d’autres groupes des années 1960 comme les Rolling Stones.

"Les Ennuis commencent"

La carrière artistique d’Atomic Ben est intimement liée au développement du label decazevillois Methanol, "c’est un outil pour nous, on produit nos disques". Ainsi, au fil du temps, il a participé à plusieurs groupes dont "Les Vicomtes" au Lycée en 1982… Twist et Rock Français, influencés par Bijou. Ensuite Aficionados : histoire Flamenco Punk Rock située entre Decazeville et Toulouse… puis "Les Ennuis Commencent".

Depuis 1995, "Les Ennuis Commencent" ont joué dans les cafés-concerts partout en France, dans des bars associatifs et des squats en Espagne, au festival "la Breminale" en Allemagne, et encore d’autres lieux improbables comme des usines désaffectées ou des bars clandestins.

Au départ Punkabilly, le style musical des "Ennuis" a évolué au gré des années et des cinq albums (Tacos and Burgers, Boo Boo Jam Rockabilly, Love-O-Rama…) pour devenir un Rockabilly moderne aux accents Pop et mélodieux qui raconte à l’envie des tranches de vie croustillantes et de véritables histoires d’amour.

Au printemps 2024, il est prévu la sortie d’une compilation (CD de 25 titres et vinyle de 12 titres) qui réunit tous les groupes de rock en France proches des "Ennuis commencent", des inédits du groupe et des groupes satellites comme Twistomatics, ainsi que plein d’autres surprises. Il s’agit de "faire un instantané des groupes passés et présents".

Actuellement, avec Méthanol Production, il est possible de voir sur scène deux groupes d’Atomic Ben : les Atomic Boys Boys Boys et le Spartak Methanol CPPN Rocking Club.

Le Spartak Méthanol est une formation de quatre proposant un bel équilibre de Rock’n’Roll et de Surf… Influencés par Dick Dale, Les Sadies, Les Dogs et Les Ennuis Commencent. Le Spartak mélange allègrement le Rock’n’Roll qui fait danser, la hargne du Punk Rock et les jolies ballades romantiques. Le tout est soutenu par la batterie de Sébastov Renovitch, la basse de Vladimir Guerov et les guitares d’Igor Kallisky et d’Adjik Beneiev.

Les Atomic Boys Boys Boys (Igor Kallisky, Vladimir Guerov et Adjik Beneiev) proposent une playlist impressionnante, "c’est un véritable Jukebox vivant qui donne des fourmis dans les jambes". Ils revisitent un large pan de la musique populaire américaine (Eddie Cochran, Buddy Holly, les Shadows, les tubes Yé Yé des Chats Sauvages et des Chaussettes Noires,…) mais aussi la période sixties de Serge Gainsbourg, Françoise Hardy ainsi que le Cha Cha Cha en vogue dans les années 60.

Les Atomic Boys Boys Boys se produiront le dimanche 6 août à Fijaguet et le mercredi 16 août à Rodez Plage. Le Spartak Méthanol sera en concert le samedi 29 juillet, aux Rousselleries à Pont-de-Salars, le samedi 5 août à Combes, le samedi 12 Août à Mende, le dimanche 13 août à Bruejouls et le samedi 26 août à Druelle.