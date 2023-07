Week-end chargé sur les routes : 1 000 kilomètres de bouchons avant midi, voici les axes les plus embouteillés

Le point sur les routes où on avance au pas vers les vacances ce samedi.

Ce samedi 29 juillet 2023 était classé rouge dans le sens des départs par Bison Futé. À 11 h 40, un pic de bouchons a été atteint avec 1 007 kilomètres d'embouteillages.

Les principales difficultés sont constatées

sur l'A10 entre Paris et Bordeaux (avec 138 km de bouchons),

l'A9 entre Narbonne et l'Espagne (120 km de bouchons),

l'A7 entre Lyon et Orange (96 km de bouchons),

l'A75 entre Millau et l'Hérault (74 km de bouchons),

la N165 entre Quimper et Nantes (32 km de bouchons).

En zone Ile-de-France, Bison Futé a relevé un pic de 33 km de bouchons cumulés.

Les orages arrivent cet après-midi

La prudence est d'autant plus de mise sur la route que Météo France a placé 49 départements en vigilance jaune aux orages à partir de la mi-journée, et 8 sont en vigilance orange à partir de 16 heures : la Loire, le Rhône, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche.

Les départements en vigilance orages ce samedi. Capture - Météo France

.