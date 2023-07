Aveyron : sur terre, sur l'eau ou en l'air, 5 idées d’activités en pleine nature pour les vacances

Alors que la saison estivale bat son plein, quelques idées à saisir, notamment pour découvrir l’Ouest Aveyron tout en profitant de sa nature.

Plutôt motocross ou mobylette ?

Pour les amateurs de sensations fortes et de deux-roues, rien de mieux que de découvrir le territoire à moto, ses pistes caillouteuses, ses parcours et pistes sableuses.

Deux insignes louent des motocross. Easy MX à Martiel (0 673 910 149), à partir de 20 euros, stage et location à la carte. Honda Off Road Center à Savignac (0 680 375 166), tarif selon formule.

Et pour ceux qui préfèrent des balades un peu plus tranquilles, Mob’Aveyron loue des mobylettes pour sillonner les entiers. Tarif 4 h/40 euros et 9 h/70 euros (+ séjour sur mesure).

L’Aveyron en canoé

C’est devenu un classique de l’été, mais quand il fait chaud, la balade est plus que bienvenue. Il est possible de louer des canoés à la base de pleine nature de Najac. La descente de l’Aveyron se fait entre Monteils et Laguépie, en passant par le village (05 65 29 73 94).

Ou rendez-vous Villefranche Sport Nature. Location de Canoë ou de Kayak, de 1 à 3 places. Parcours très calme dans l’Aveyron, de 4 ou 5 km suivant le niveau de l’eau. Chemin du Teulel, 12 200 Villefranche-de-Rouergue. 06 07 99 52 65.

Escalade

Toujours à la base de loisirs de Najac, des sorties escalade et via ferrata sont proposées au niveau du site du Roc du Gorb, au bord du Viaur. 135 voies variées, du niveau débutant à confirmer, pour profiter pleinement du site. 40 euros pour chaque activité, avec prêt du matériel spécifique et encadrement du moniteur (0 565 297 394). Pour les plus expérimentés, location de matériel auprès de Jacques Doucet au village de Bar (06 13 65 04 46).

Vol en montgolfière

Après des vacances dans l’eau et sur la terre, rien de tel que de prendre un peu de hauteur dans les airs. "Les choses de l’air" proposent plusieurs vols en montgolfière pour survoler les bastides et les Gorges de l’Aveyron (Najac, Villefranche-de-Rouergue, Abbaye de Beaulieu).

"Chaque voyage est différent et dépend du sens du vent. Une fois le vol réservé, nous guettons les créneaux de vol favorables en fonction des disponibilités", indique la gérante.

La société propose aussi des sauts en parachute et des vols en ULM. Aérodrome Côte de Graves à Villefranche-de-Rouergue, 07 74 25 63 37.

La pêche

Un peu de fraîcheur et de calme en bord d’Aveyron. Les vacances c’est aussi prendre son temps et découvrir de nouvelles activités. L’O à la mouche propose des initiations ou des stages de perfection à cette technique (à partir de 40 euros en tarif de groupe-0615607323, La Rouquette).

Pêche Aveyron Sensations, à Salles-Courbatiès, propose aussi plusieurs stages seuls, en duo ou en trio. (Tarifs adultes truites et carnassiers de 110 à 200 euros. Pêche adulte float tube de 120 à 210 euros en en bateau sur lac ou rivière de 130à 250 euros). Contact 0 607 333 172.