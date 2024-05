La Loubière. Une mémorable balade contée

La balade contée organisée par le Foyer rural de La Loubière, sur proposition de la Fédération départementale, a connu un grand succès. Une cinquantaine de participants de toutes générations, résidant sur la commune mais venues aussi des communes voisines, a pu apprécier cette balade contée animée par l’enchanteur Yves Lavernhe. L’émule du maître du genre, le conteur Paul Bony, originaire comme lui du bourg de Pruines, a su fasciner son auditoire et l’inciter à pousser la chansonnette sur un air d’accordéon. Le chaleureux accueil des propriétaires du château qui hébergea le roi François 1er et sa cour (et cet événement relève bien de l’histoire et non d’un conte ou d’une légende) a été particulièrement apprécié et agrémenté d’un verre de l’amitié servi dans le parc. Cette initiative inédite a été favorisée par une trêve météorologique opportune et bienvenue.