Comment le film "Barbie" sert de test de compatibilité amoureuse ?

(ETX Daily Up) - C'est la dernière trend du moment sur TikTok. Si le film "Barbie" connaît un véritable succès en salles et sur les réseaux sociaux, c'est sans nul doute grâce à son message féministe. Et sur TikTok, les utilisatrices ont profité de cet engouement pour tester la réaction de leur petit ami et déterminer si leur relation avait un avenir ou non. Une sorte de test de compatibilité amoureuse 2.0, devenu viral sur l'application.

Sur TikTok, le "Barbie Boyfriend Test" fait un tabac. La sortie au cinéma de "Barbie", le film de Greta Gerwig, a donné des idées aux femmes en couple. L'objectif est simple : aller voir la comédie avec son petit ami afin d'analyser ses réactions à la fin de la séance. Et d'après les utilisatrices du réseau social chinois, cette expérience peut rapidement et facilement déterminer la solidité de la relation et surtout son avenir. S'il n'y a pas de hashtag dédié à ce phénomène, la simple recherche "Barbie Boyfriend test" montre de nombreuses vidéos sur cette tendance.

Parmi elles, la vidéo de Rose, une utilisatrice sur TikTok, est devenue virale sur l'application : "Je pense sincèrement qu'emmener son copain voir Barbie devrait être un test de relation pour décider s'il est un bon partenaire à long terme. Comment réagit-il lorsque vous lui dites que vous voulez y aller avec lui ? Que pense-t-il des raisons pour lesquelles certaines choses se produisent dans le film ? Que pense-t-il d'Allan ? Que pense-t-il du montage de la fin ? Que pense-t-il de la façon dont Ken a été représenté ? Est-il intéressé par une conversation intellectuelle sur le message après le film ? Je pense qu'il s'agit là d'éléments très importants qui vous donneront une image très claire de son caractère. Si vous testez votre relation, emmenez-le voir Barbie. Si vous avez un premier rendez-vous, emmenez-le voir Barbie. Tous les hommes devraient voir Barbie", a commenté Rose, dans une vidéo ayant cumulé 4,2 millions de vues sur TikTok. Sous sa vidéo, de nombreuses femmes ont partagé leur propre expérience personnelle. Si certaines ont eu une expérience positive : "Mon fiancé m'a demandé de regarder le film avec lui. Il a ri quand je l'ai fait, il m'a tenu la main quand j'ai pleuré (...) Je l'aime", a commenté Sarah, une utilisatrice de TikTok, d'autres n'ont pas eu cette chance : "il n'était pas intéressé même si je suis allée voir Oppenheimer avec lui, ça fait tellement mal de savoir qu'il n'est pas intéressé par la façon dont je vis le monde", a partagé @natoo_sakii. Et le verdict est sans appel : "largue-le", a commenté une utilisatrice, soutenue par d'autres femmes.





Les spectatrices ont plébiscité le film satirique, porté par un casting cinq étoiles entre Margot Robbie, Ryan Gosling, Simu Liu ou encore America Ferrera, pour son message féministe et sa critique contre le patriarcat. Et pour ces dernières, deux scénarios sont possibles : si un homme déteste, critique le film "Barbie", ou les réalisatrices en général à la sortie de la séance, ou ne saisit pas le message du film, la relation est vouée à l'échec. Tandis que si un homme a proposé lui-même d'aller voir le film au cinéma, l'a apprécié sans pour autant tout saisir, voire même adoré et a décidé de porter des vêtements roses pour l'occasion, la relation amoureuse a de grandes chances de réussir.

Si la théorie peut prêter à sourire, les utilisatrices sur TikTok sont nombreuses à s'appuyer sur ces critères pour demander des conseils sur leur relation. Certaines ont pourtant exprimé leurs préoccupations et critiques : "L'obsession pour les partenaires des filles et ce film est insensé, ce n'est pas aussi profond qu'on vous l'a fait croire lol", a commenté Tabitmorris sous la vidéo de Rose. Son commentaire a récolté presque 30.000 "J'aime".

D'un autre côté, certains hommes ont à leur tour partagé leurs inquiétudes concernant cette fois-ci leur femme n'ayant pas aimé le film : "Ma femme n'a pas aimé le film Barbie, que dois-je faire ?", a écrit juancarlosjuniorl sous la vidéo de @user486025741. Alors que le film "Barbie" continue de faire un succès au box-office, les discussions ne sont pas prêtes de s'arrêter, autant chez les femmes que chez les hommes.