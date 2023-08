Naucelle. "Pandora", le premier crossover d’Amédée Albi

L’artiste du 9ème art, Amédée Albi, arrive en 2017 au Salon du Livre et de La BD et tombe sous le charme et l’accueil de Naucelle.

Depuis il crée un atelier de dessin, 4 rue Droite à Naucelle, où un public plutôt jeune écoute ses conseils, l’un de ses conseils, c’est en premier lieux le travail qui compte…

Il y a à Naucelle des pépites très prometteuses, au fil du temps et des salons BD, de nouvelle rencontre et échanges culturels se nouent.

A.Dan (Un nouvel auteur de bandes dessinées, installé depuis peu à Trémouille) dit de lui :

"Son entêtement est aussi solide que les rocs de l’Aubrac et son bâton de pèlerin issu des bois les plus durs du Lévézou".

Travailleur invétéré, il a aujourd’hui pléthores de jeunes qui viennent le voir, comme un créateur de rêve à travers le déroulé de ses histoires.

Véronika et le Ninja sont désormais bien réel, le sillon crée par Amédée Albi est bien réel.

Le décor est planté…

VéroniKa et Le Ninja vont devoir s’unir pour sauver les habitants de Pandora, la plus belle des armes crée par le dieu Lug, une déesse qui absorbe l’énergie des humains.

Pandora arrivera-t-elle à ses fins ?

Qui va sauver les habitants de Naucelle ?

Tout est à découvrir dans cet album d’Amédée Albi qui plante son décor entre Rodez, Naucelle et Albi.

La BD est éditée aux édition R. COMICS, la sortie est prévue en librairie au mois d’octobre 2023. Un ouvrage qui sera sur le stand du 6ème Festival BD, Manga et jeunesse des 26 et 27 août de Naucelle.