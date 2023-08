Baraqueville. Une marée humaine déferle sur le Lac de Lenne

L’Édition 2023 de la fête du 13 juillet devait être le point d’orgue des manifestations des 50 ans de la commune et on s’attendait donc à un millésime exceptionnel. Le résultat a été à la hauteur des espérances et le public ne s’y est pas trompé. C’est une véritable marée humaine qui a déferlé sur la plage du Val de Lenne. Impossible de donner un nombre de personnes présentes mais la foule s’étendait à perte de vue sur ce site.

Les assiettes de truffade et sandwichs préparés par l’association Baraquadabra ont été très vite pris d’assaut. Idem pour la buvette tenue cette fois par l’amicale des pompiers de Baraqueville qui ne désemplissait pas. A noter qu’on pouvait y consommer local puisque la bière brassée à Baraqueville pls exactement à la microbrasserie Origine était à la carte.

Ce sont les locaux des "On nait pas bon mais on se marre" qui ont débuté les hostilités et entraîné le public dans leur délire au combien festif. Ne pas se prendre au sérieux, tel est leur crédo et ça marche ! Le public était en liesse. Puis, la nuit tombée, les premiers pétards multicolores commençaient à illuminer le lac.

Pour ce demi-siècle de vie de la commune, le spectacle pyrotechnique avait été revu à la hausse. Un moment féérique alternant explosions multicolores dans le ciel et reflets dans l’eau a émerveillé le public attentif. Le moment était fort en symbole puisqu’une partie de ce feu d’artifice a été accompagnée du son de l’hymne de Baraqueville. Un titre composé et interprété par la formation qui animait la fin de soirée, le duo de la Deryves. Pour Baraqueville, c’était un peu le Graal de les accueillir sur leur soirée. On pourrait bien les revoir prochainement dans la capitale du Ségala dans un autre contexte mais gardons un peu de surprise, l’année des 50 ans de la commune est loin d’être terminée.