En Aveyron, un sapeur-pompier de 17 ans arrêté : il est suspecté d'avoir provoqué des incendies volontaires

Un sapeur-pompier de 17 ans, suspecté d'être l'auteur de quatre départs de feux, a été déféré devant le procureur de la République de Rodez, ce mardi 1er août 2023. Le parquet et le Service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron ont, tour à tour, communiqué sur cette affaire d'incendies volontaires.

Dans la soirée du mardi 1er août 2023, le parquet de Rodez ainsi que le Service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron ont publié deux communiqués distincts au sujet de l'arrestation d'un sapeur-pompier de 17 ans suspecté d'avoir délibérément provoqué des incendies.

Des faits qui remontent... à avril

Via un communiqué, Nicolas Rigot-Muller, procureur de la République de Rodez, expose les faits. Dont certains remontent à plusieurs mois. "Le 26 avril et le 18 juillet 2023, quatre départs de feu étaient constatés dans le sud du département de l’Aveyron, entraînant, pour l’un, l’incendie d’un champ de 4 hectares", déclare le magistrat, expliquant que "l'origine volontaire des sinistres était rapidement suspectée".

C'est la communauté de brigade de gendarmerie de Saint-Affrique qui a été chargée de mener l'enquête. Elle a "permis d'identifier et d'interpeller un mis en cause mineur, pompier volontaire". Placé en garde à vue, il a été déféré le mardi 1er août au parquet de Rodez. Contacté, le procureur nous précise que le jeune homme est âgé de 17 ans.

Présenté devant le juge des enfants

Le procureur ajoute que "la qualification de destruction de bien par incendie ou moyen dangereux pour les personnes a été retenue", et que le mis en cause a été "présenté devant le juge des enfants, qui l'a placé sous contrôle judiciaire en attendant l'audience du tribunal pour enfants du 17 octobre 2023, qui statuera sur sa culpabilité".

"Une enquête approfondie et transparente"

De son côté, également par voie de communiqué de presse, le Sdis de l'Aveyron a tenu à s'exprimer, "suite à la mise en cause d'un sapeur-pompier dans le cadre d'une enquête pour un incendie criminel survenue récemment". L'État-major mentionne cette même intervention datant du 18 juillet, pour laquelle les soldats du feu ont été alertés "d'un incendie de végétation qui s'est déclaré dans le sud du département. Les sapeurs-pompiers ont rapidement été mobilisés pour combattre le feu et limiter sa propagation".

Suspendu à titre conservatoire

Alors que des "éléments probants ont conduit les forces de l'ordre à suspecter un sapeur-pompier de notre service d'être à l'origine de l'incendie", le Sdis explique avoir "immédiatement collaboré avec les autorités compétentes pour permettre une enquête approfondie et transparente". Les pompiers aveyronnais indiquent aussi que le jeune homme "a fait l'objet d'une procédure de suspension à titre conservatoire dès son placement en garde à vue". Si les faits sont avérés, une "procédure de radiation sera lancée".

"En totale contradiction avec les hautes valeurs morales de chaque agent du Sdis"

Le Sdis aveyronnais, qui "témoigne son absolue confiance à l'encadrement de proximité et aux effectifs affectés par cette situation", le martèle : "l'attitude personnelle présumée de ce sapeur-pompier en totale contradiction avec les hautes valeurs morales de chaque agent du Sdis, viendrait trahir le dévouement total des 1 418 sapeurs-pompiers volontaires, 140 sapeurs-pompiers professionnels et des 37 personnels administratifs et techniques qui œuvrent sans relâche, jusqu’à risquer leur vie, pour assurer la sécurité quotidienne des Aveyronnais".