Réquista. Folklore : le festival du Rouergue présent à Monclar le 10 août

Pour la 3e année, le Réquistanais a le plaisir de recevoir le festival du Rouergue. Après Durenque et Lédergues, c’est la commune de Montclar qui accueille le 66e festival.

La journée du jeudi 10 août commencera en musique lors de la foire de Réquista à 11 heures par la déambulation du groupe Les Batuc’Ados dans la rue principale. Dès 21 h, à Monclar, La Pastourelle et Les Batuc’Ados se produiront simultanément sur la place des Arcades.

Les Batuc’Ados, est un groupe de l’Espace Ados de la ville de Colombes. Constitué en 2004, c’était au départ uniquement un groupe de Batucada (fanfare de carnaval brésilien), qui s’est, petit à petit, enrichi et amélioré en reprenant les différents folklores des pays d’où sont originaires les jeunes (antillaise, africaine, orientale, indienne et Amérique du sud). La Pastourelle, groupe folklorique, perpétue les traditions du folklore et de la langue d’OC, de l’Aubrac au Larzac, du Quercy aux confins de La Lozère. Elle a réussi à se faire connaître au-delà de sa région, mais aussi de son pays, en participant à de nombreux festivals internationaux.

Rendez-vous à Monclar dès 21 heures pour une soirée en musique. Tarif : 5 €. Tél. 05 65 46 11 79 ou 05 65 74 57 03.