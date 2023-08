Coupe du monde féminine : les Bleus connaissent le nom de leur adversaire en huitièmes de finale

Qualifiées à l'issue du premier tour de la Coupe du monde féminine, les Bleues devaient attendre la dernière journée du groupe H pour connaître le nom de la nation qui sera sur leur route en huitièmes de finale.

24 heures après avoir validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine, la France connaît le nom de la sélection avec qui elle croisera le fer. Ce sera le Maroc !

La surprise marocaine

Indécis jusqu'au bout, ce groupe H a livré son verdict ce jeudi 3 août. Troisièmes et virtuellement éliminées au coup d'envoi de la dernière journée, les Marocaines ont fait tomber les Colombiennes, premières et invaincues jusqu'alors (1-0). Et ont profité du match nul entre l'Allemagne et la Corée du Sud (0-0) pour chiper la deuxième place aux Allemandes, qu'elles devancent de deux points.

Pourtant, lors de la première journée de cette phase de groupes, Die Nationalelf avait écrasé la sélection du Maroc (6-0). Finaliste du dernier Euro, l'Allemagne a ensuite chuté contre la Colombie et raté le coche face aux Coréennes, puisqu'une victoire l'aurait envoyée en huitièmes. Dans le même temps, les Marocaines ont empoché six points... et la qualif' !

Comme on se retrouve !

Un France - Maroc en Coupe du monde, cela rappelle forcément un souvenir pas si lointain. Les sélections masculines se sont affrontées il y a moins d'un an, au Qatar, en demi-finale du Mondial. Les Lions de l'Atlas, auteurs d'un parcours historique en étant le premier pays africain à rejoindre le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions, s'étaient inclinés 2-0 face aux Bleus, le 14 décembre 2022.

Rendez-vous le 8 août

Le huitième de finale entre la France et le Maroc aura lieu le mardi 8 août. C'est à 13 heures que sera donné le coup d'envoi de la rencontre. Le tableau est d'ores et déjà établi : le vainqueur affrontera l'Australie ou le Danemark en quart.