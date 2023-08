Dépression Patricia : mère de famille décédée, enfant entre la vie et la mort, prévisions, le point ce jeudi

La dépression Patricia, qui a lourdement bousculé les littoraux de la France, a été fatale à une mère de famille, mercredi 2 août 2023, et grièvement blessé un enfant. Le point, ce jeudi.

Quatre départements du littoral français avaient été placés en vigilance orange vagues-submersion par Météo France, qui avait annoncé l'arrivée de la dépression Patricia. Quelques heures après son passage, le bilan est lourd.

Une maman décède, un enfant en urgence absolue

Un premier drame est survenu près de la plage de Korz, sur l'île d'Ouessant. Comme l'indiquent nos confrères du Télégramme, une mère de famille et ses deux fils se trouvaient en difficulté lors d'ue baignade. Si ces derniers ont pu être secourus, la maman âgée de 57 ans est malheureusement décédée.

Plus au sud, du côté de Montpellier-le-Médillan (Charente-Maritime), c'est un enfant de 10 ans qui a été écrasé par un arbre, alors qu'il jouait dans son jardin, toujours dans l'après-midi du 2 août. Selon France Bleu La Rochelle, le vent d'une intensité très puissante a eu raison du vieil arbre, qui a chuté sur le garçon. Entre la vie et la mort, il a été transféré au CHU de Poitiers.

Des images impressionnantes

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses images ont circulé, en fin de journée, mercredi. Elles montrent la puissance de cette dépression, qui a réveillé la mer et apporté, avec elle, de grosses rafales de vent.

\ud83c\udf0a La dépression Patricia génère une forte houle et des submersions à Wimereux dans le Pas-de-Calais. Une scène rare en plein été. (\u00a9 David Julie Caquet) pic.twitter.com/JuDR4na7if — Météo Express (@MeteoExpress) August 2, 2023

Tempête #Patricia ... Suite au coup de vent attendu en #Bretagne. Petit rappel aux touristes peu enclin aux vagues-submersion :

- Les vents bretons : ça souffle ! pic.twitter.com/fCHZpqgYsF — Dolto (@Fils2Psy) August 2, 2023

\ud83c\udf0a [ BRETAGNE ] #Patricia



De grosses vagues déferlent ce soir à Saint-Malo en lien avec le coup de vent et un coefficient de marée à 98



(02/08/23 \ud83d\udcf9 Sophie Le Noën)pic.twitter.com/4wTowOBRNT — Alexandre (@alex_le_bars) August 2, 2023

\ud83c\udf0a Images impressionnantes de la mer déchaînée à Berck dans le Pas-de-Calais ce 2 août. La dépression Patricia se décale vers l'extrême nord. (\u00a9 Emma Nuelle) pic.twitter.com/FJwNjc4hMM — Météo Express (@MeteoExpress) August 2, 2023

Comme l’ont indiqué nos confrères de BFM TV, des records mensuels de vent ont été battus dans l'ouest et le nord, ce mercredi. Les 100 km/h ont été dépassés à Gouville (Manche) et Perros-Guirec (Côtes-d'Armor), où des vents à 107 et 103 km/h ont été enregistrés. La rafale maximale a été de 121 km/h, à Carteret, dans la Manche.

121 km/h dans la Manche, 103 km/h dans les Côtes-d'Armor...



Des records mensuels de vents battus dans l'Ouest pendant le passage de la dépression Patricia pic.twitter.com/V325bkbtOX — BFMTV (@BFMTV) August 3, 2023

Quelles prévisions ce jeudi ?

Pour ce jeudi 3 août 2023, tous les départements du littoral compris entre les Pyrénées-Atlantiques et l'Ille-et-Vilaine, sont en vigilance jaune vagues-submersion (excepté le Morbihan). C'est donc un niveau de vigilance inférieur à celui diffusé mercredi. Par ailleurs, 65 départements de France sont en vigilance jaune, ce jeudi, pour des orages, de la pluie et un risque de crues.