Orages : du Sud-Ouest au Nord, 19 départements restent en vigilance jaune ce vendredi

Des pluies orageuses sont attendues vendredi, 19 départements restent en vigilance jaune.

Ce jeudi 3 août 2023 est encore marquée par le passage de la dépression Patricia, 61 départements sont en vigilance jaune encore toute la soirée, dont 57 en raison des orages.

Le temps va rester instable, vendredi 4 août. Des pluies sont attendues sur une grande partie du pays, et les averses risquent de prendre une tournure orageuse dans 19 départements placés en vigilance jaune.

Les Pyrénées-Atlantiques et les Landes sont concernés dans le Sud-Ouest, quand dans le Sud-Est l'alerte concerne les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Dans le Nord, la vigilance jaune est activée pour Paris, l'Essonne, les Yvelines, le Val-d'Oise, la Seine-et-Marne, l'Oise, la Somme, l'Aisne, les Ardennes, la Marne et l'Aube.

CARTE

Les orages devraient commencer à se manifester à la mi-journée.

De la fraîcheur tout le week-end

Jusqu'à dimanche, il risque d'y avoir de la pluie mais surtout une vague de fraîcheur dans le pays. Selon Météo France, les températures plafonneront généralement sous les moyennes de saison.

"Au plus chaud de la journée, on attend le plus souvent 19 à 22 °C sur une large partie nord de la France, 17 à 20 °C sur le littoral de la Manche. Au sud, les maximales devraient atteindre 21 à 24 °C dans les plaines du Sud-Ouest, 26 à 31 °C autour de la Méditerranée et sur le littoral corse", concernant la journée de vendredi.