Orages violents : toits arrachés, récoltes détruites... Une tornade cause d'importants dégâts près de Toulouse

"Des dégâts considérables" sont constatés près de Toulouse après le passage d'un puissant coup de vent dans la soirée de samedi, lors de violents orages.

"Des toits ont été arrachés, des récoltes agricoles détruites et de nombreux bâtiments touchés", constate le Département de la Haute-Garonne. Samedi 29 juillet 2023, des vents très puissants ont accompagné un violent orage sur une vingtaine de communes, et une tornade aurait entraîné d'importants dégâts encore en cours d'identification.

"La tempête d'hier soir a été d'une violence inouïe. J'enchaîne les échanges et les appels avec les maires et les habitants touchés qui me font part de dégâts considérables", commente le président du Département, Sébastien Vincini, qui a sollicité le préfet de la Haute-Garonne, Pierre-André Durand, et la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, pour paraître un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle.

J’adresse tout mon soutien aux victimes, aux Cintegabelloises et Cintegabellois ainsi qu’aux communes touchées par le passage de la tornade.



Courage à toi cher Sébastien, aux élus, aux services de sécurité et de secours mobilisés. https://t.co/HFhCrH53e3 — Carole Delga (@CaroleDelga) July 30, 2023

Encore des routes coupées et de nombreuses interventions

Les images rapportées par le journal hebdomadaire La Voix du Midi montrent l'ampleur des dégâts :

Pompiers, agents de la voirie et personnels d'Enedis sont au travail à Cintegabelle où de nombreux dégâts sont recensés sur des toitures et installations électriques au lendemain de la tornade qui a balayé la commune #Lauragais pic.twitter.com/oJoWToyrnS — Paul Halbedel (@Paul_Halbedel) July 30, 2023

Plusieurs routes sont coupées après des chutes d'arbres ou de poteaux électriques. Bien des secteurs, notamment autour de Cintegabelle, Auterive ou Villefranche-de-Lauragais, mobilisent l'intervention des secours depuis ce dimanche matin.

Enedis et les opérateurs téléphoniques sont également à l'œuvre pour appuyer les pompiers et les gendarmes.

"Les services routiers départementaux d'astreinte des secteurs de Villefranche-de-Lauragais, d'Auterive, de Montesquieu Volvestre et de Cazères, se sont mobilisés dès hier soir pour dégager en priorité les axes routiers, avec le renfort des agents du secteur de Boulogne-sur-Gesse", détaille Sébastien Vincini. Mais des difficultés subsistent, notamment à Grazac et Mauvaisin encore concernés par des routes barrées.