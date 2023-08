Mais pourquoi des fans jettent-ils des objets sur les artistes en concert ?

(ETX Daily Up) - Nourriture, portables, ordures, vêtements, et même des cendres… ces derniers temps, les artistes reçoivent toutes sortes d'objets pendant leurs concerts. Si certains réagissent avec humour, d’autres se retrouvent parfois blessés. De Bebe Rexha à très récemment Cardi B, la liste de victimes de cette tendance étrange s’allonge. De quoi s’interroger sur le comportement des fans durant les concerts.

Le 29 juillet dernier, à Las Vegas, la rappeuse américaine Cardi B a reçu le contenu d’un verre alors qu’elle était en plein concert, sur scène. La rappeuse a rapidement répliqué en jetant à son tour son propre micro sur le fauteur de troubles. Avant elle, en juin, la chanteuse Bebe Rexha avait été blessée en recevant un téléphone en plein visage. Moins d’une semaine après cet incident, une autre chanteuse, Kelsea Ballerini avait été frappée avec un bracelet lancé par un fan, puis c’était Ava Max qui s’était faite giflée par un fan en plein concert. Parfois, les projectiles sont plus loufoques, comme Pink qui a reçu les cendres de la mère d’un fan sur scène ou le chanteur Lil Nas X à qui un fan a envoyé lors d’un festival un sextoy.

Cette tendance qui dure depuis plusieurs mois est alimentée par les réseaux sociaux étant donné que les incidents sont ensuite relayés, attirant des millions de vues. Lorsque l’agresseur de la chanteuse Bebe Rexha a été interrogé sur son jet de téléphone, celui-ci a avoué à la police l’avoir fait car il trouvait l’idée "marrante" et avait ajouté que c’était une "tendance sur TikTok".

Du côté des artistes, plusieurs ont appelé les spectateurs à se montrer plus respectueux des musiciens qu’ils viennent voir, notant que cette tendance déshumanise complétement les célébrités. Le chanteur Charlie Puth a demandé sur X que ce comportement "irrespectueux et très dangereux" cesse, exhortant les fans à simplement profiter de la musique. Lors d'un concert à Las Vegas, Adele a reproché aux spectateurs d'avoir oublié le principe des concerts, en disant à son public, non sans ironie : "je vous défie. Osez me lancer quelque chose et je vous tue !". L'interprète britannique de "Rolling in the Deep" a suscité des rires de la foule en se promenant avec un pistolet à t-shirt, déclarant : "Arrêtez de jeter des choses sur les artistes, quand vous pouvez les lancer sur le public".

La faute au Covid et aux réseaux sociaux

Il n’est pas rare qu’un artiste reçoive des cadeaux de la part de ses fans directement sur scène. Pour Lucy Bennett, professeure spécialisée notamment dans la culture des fans à l’université de Cardiff, lancer un objet est une forme d’expression de leur "identité de fan". Elle explique au média Dazed : "Il s’agit souvent de comportements collectifs qui favorisent le sentiment d’appartenance à une communauté de fans et qui permettent aux gens d’exprimer leur identité de fan". Néanmoins, depuis quelques années, ce genre d'actes a complètement changé de nature, et peut devenir même dangereux.

Ce comportement serait, en partie, dû à la pandémie de Covid-19. Cette succession de projectiles aurait un lien avec un essor d'agressivité post-Covid. L’arrêt des concerts provoqué par la pandémie de Covid-19, aurait fait oublier aux spectateurs comment être respectueux des autres. Les foules seraient devenues plus bruyantes, voire chaotiques. Certains comportements les frustrent plus facilement, comme se battre pour avoir la vue la plus proche ou humilier les personnes du public qui chantent fort, comme l’explique NBC News. "Il semble que, pour certaines personnes, la notion de présence à un concert soit synonyme de participation physique, qu’il s’agisse de lancer un objet, de crier ou de s’engager dans une ‘bousculade’ dans la foule", explique Lucy Bennett. Se retrouver dans une foule, agirait également sur le comportement de l’individu. "Une grande foule offre l’anonymat (...) On a l’impression que l’on pourrait disparaître dans cette foule, et il est difficile de pointer du doigt un individu", raconte David Thomas, professeur spécialisé dans la psychologie des foules à NBC News pour expliquer les comportements parfois inappropriés des spectateurs.

Et dans cette mer de spectateurs, certains chercheraient à attirer l’attention de leur idole, en lançant un objet sur scène par exemple. En effet, certains fans espèrent que leur idole se filme sur scène avec leur smartphone, afin de partager ce souvenir avec la toile. D’autres désirent aussi avoir une forme d’échange quelle qu’elle soit avec leur artiste. En 2022, le chanteur britannique Harry Styles avait réagi avec humour, plaisantant avec le public, après avoir reçu un nugget de poulet. "Certains fans entretiennent une relation parasociale, ils ont le sentiment de connaitre leurs musiciens préférés - même s’ils ne sont que l’un des millions à suivre l’artiste", explique Lucy Bennett. Lors d’un concert, l’artiste apparait en chair et en os devant son public "et il y a une chance visible pour un fan de se faire remarquer, d’essayer de se distinguer dans une foule d’autres fans, ne serait-ce que pour un moment - mais un moment qui peut être immortalisé sur les réseaux sociaux et partagé avec de nombreux fans en ligne". Pour cette spécialiste de la culture des fans, ces récents incidents seraient "le résultat de la conjonction de plusieurs éléments", dont la privation de concerts physiques pendant de longs mois et l'essor des réseaux sociaux qui pousseraient les fans à partager la photo ou la vidéo dite parfaite.

Face à l'afflux récent de mauvais comportements pendant les performances, des internautes partagent sur les réseaux sociaux des astuces, des "concert etiquette", pour adopter un meilleur comportement en concert. Ne pas jeter d'objets sur les artistes, éviter de gâcher la vue à une personne plus petite derrière soi, ou ne pas boire une bière dans un "mosh pit" (sorte de pogo en français) figurent parmi les exemples.