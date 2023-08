Entraygues-sur-Truyère. Marché, exposition et animations pour les Mardis d’Entraygues

La commune d’Entraygues organise de nombreuses animations estivales. Le mardi 8 août, une vingtaine d’artisans créateurs seront présents, de 10 h à 19 h, pour un second marché d’artisanat d’art, place de la République, à l’initiative de l’association Lauz’art.

À partir de 17 h, comme tous les mardis, le public pourra retrouver des animations gratuites et familiales, place Albert-Castanié. Les jeux en bois et les escape games de Nicolas, les balades à poneys de Julie et sous le château à la confluence, une expo de véhicules anciens et les joueurs de quilles aveyronnaises.

À 21 h, Yves le conteur et son accordéon, vous entraîneront pour une balade contée dans les rues du village.

Départ place de l’église.