Castelnau-de-Mandailles. Que d’émotion pour les écoliers

Les petits écoliers étaient ravis d’accueillir à la salle des fêtes leurs parents pour une exposition et une belle rétrospective photos de l’année écoulée. À la fin de la soirée les écoliers ont offert des petits cadeaux à Nicole, Gaby et Julie pour les remercier pour cette année scolaire, ainsi qu’à Margot Merono leur maîtresse qui enseignera dans le Gard à la rentrée prochaine. L’ensemble des élèves et leurs parents remercient vivement Margot Merono pour sa forte implication, sa gentillesse et son dévouement. Merci pour l’aide et les encouragements envers les élèves de notre école. Ce fut une année extraordinaire ; plusieurs écoliers l’ont même élu meilleure maîtresse du monde !