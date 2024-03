Castelnau-de-Mandailles. Un nouveau bureau pour le Foyer rural

Le Foyer rural de Castelnau-de-Mandailles a tenu récemment son assemblée générale annuelle.

À cette occasion il a été procédé à l’élection d’un nouveau bureau : Marc Vayssade a été réélu président, vice-président Valentin Brouzes, trésorier Dorian Cayzac, secrétaire Jean-Paul Spetebroot et secrétaire adjoint Robert Maurel. Les principales animations ont été décidées : tripoux de printemps le 5 mai, fête de la Saint-Roch les 16, 17 et 18 août. Les cartes d’adhérents sont d’ores et déjà disponibles, vous pouvez les demander sur fr.castelnau@gmail.com.

Cette rencontre s’est clôturée par le repas de remerciement des bénévoles à l’Auberge de Castelnau avec une bonne choucroute.