Castelnau-de-Mandailles. Une animation prisée

Malgré un temps incertain annoncé, c’est sous un beau soleil que de nombreux enfants se sont retrouvés pour la chasse aux œufs organisée par l’association des parents d’élèves de l’école de Castelnau. Accompagnés de leurs parents, ils ont parcouru toutes les rues et les moindres recoins du village de Castelnau pour trouver des œufs ou autres friandises et même des pièces d’or (en chocolat bien sûr). L’après-midi s’est clôturé par un goûter offert par l’association. Merci à tous les enfants ainsi qu’aux parents et aux habitants du village pour leur participation dans la joie et la bonne humeur.