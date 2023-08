Les Jeux olympiques et les Aveyronnais : Michel Rouquette et le trampoline, une vie pleine de rebondissements

Le Nord-Aveyronnais, maire de Lacalm de 2001 à 2016, a pas moins de quatre olympiades à son actif. Et c’est dans les années 1960 que le futur entraîneur a commencé à œuvrer au développement du trampoline en France.

"Ma satisfaction, ce n’est pas les titres gagnés aux Jeux olympiques. C’est la chance : j’ai été au bon endroit, au bon moment", sourit Michel Rouquette, attablé dans un café espalionnais au milieu du mois de juillet.

Ancien maire de Lacalm

A 77 ans, le Nord-Aveyronnais vient tout juste "de prendre sa retraite", comme il aime à dire. L’ancien maire de Lacalm (de 2001 à la création de la commune nouvelle, Argences-en-Aubrac en 2016) a décidé de prendre un peu de recul sur la montagne d’événements qu’il orchestre et épaule, pour davantage profiter des siens.

De responsable des délégations à speaker

Même s’il compte bien continuer à prêter main-forte au Comité départemental olympique (Cdos). Il faut dire que Michel Rouquette est engagé dans les instances depuis longtemps, et il s’y connaît aussi en JO : il a participé à quatre d’entre eux, de 1996 à 2008, avec la casquette de responsable des délégations à celle de speaker.

Une rencontre fortuite

Et tout a commencé un peu par hasard, ou "par chance" comme le dit l’Aveyronnais. En 1964, Michel Rouquette, jeune pensionnaire de l’Ensep (École normale supérieure d’éducation physique, à Paris, ancêtre de l’Insep) pour devenir professeur d’EPS, jouait une partie de foot improvisée avec des copains sportifs quand un autre athlète les coupait : "Venez voir ça, il y a un mec qui saute dans la salle de basket-ball !". Après une brève course, Rouquette posait ses yeux pour la première fois sur l’objet qui allait rythmer sa vie et lui faire prendre un virage ascensionnel : le trampoline.

"C'est génial ce sport"

L’Américain Georges Héry prenait de l’élan sur la toile pour réaliser des figures et un traducteur donnait les explications. Et il n’a fallu que quelques secondes à Michel Rouquette pour s’éprendre de la discipline. "Je me suis tout de suite dit : "Mais c’est génial ce sport !""

Avant d’être un des acteurs du développement du trampoline en France et aux JO, l’Aveyronnais a assisté aux premiers pas de la discipline dans le pays. C’est l’Américain Georges Nissen qui a inventé l’agrès en 1936, en s’inspirant du filet anti-chute des trapézistes.

Permettre aux plongeurs de peaufiner leur entraînement

Le but n’était pas d’en faire un sport à part entière, mais que le trampoline permette aux plongeurs américains de peaufiner leur entraînement. D’où les similitudes entre les figures du plongeon et celles du trampoline. Mais si la première discipline est au programme des JO depuis 1904, la deuxième n’y a été introduite qu’en 2000. Et, évidemment, Michel Rouquette était de la partie.

"J’ai envie de faire des champions"

En se formant pour devenir professeur, il rencontre Bernard Ammon et Pierre Blois, pionniers de l’implantation du trampoline en France. La vocation de transmission de Rouquette se dessinait déjà. "J’ai dit à Pierre Blois : "Je n’ai pas envie de faire du trampoline, j’ai envie de faire des champions."

Travaillant toujours pour la mairie de Paris et après avoir fondé trois clubs dédiés à la discipline, c’est au début des années 1970 que Michel Rouquette est nommé entraîneur national, poste qu’il occupera jusqu’en 1989. Les titres mondiaux et européens s’enchaînent pour les tricolores, et le trampoline devient de plus en plus populaire. Jusqu’à mettre un premier pied aux JO.

Au plus près des événements historiques

En 1996, l’Aveyronnais, fort de son appétence pour le spectacle, est choisi pour présenter le trampoline comme future discipline olympique à Atlanta. "Dans le Dôme, il y a 35 000 personnes, il y a Bill Clinton… et il y a moi", rigole Rouquette. "Ce premier contact avec les Jeux a été un émerveillement."

Quatre ans plus tard, les trampolinistes sautent dans le grand bain, et Michel Rouquette aussi. En 2000, à Sydney, il est responsable de la délégation française quand Michel Martin s’empare d’une 4e place historique.

Et en 2004, l’Aveyronnais remet une des casquettes qui lui sied le plus : celle de présentateur. Ce showman natif de Paris l’a dans le sang : avant que le sport le passionne, il arpentait les coulisses de l’opéra-comique, voisin du café que tenaient ses parents.

La Fédération internationale de gymnastique (FIG) le désigne comme speaker de langue française. "A Athènes, je me suis un peu ennuyé, j’y passais toute la journée, par contre je voyais tout. Je me souviens des frissons : je n’étais qu’à quelques mètres d’Emilie Lepennec quand elle remporte l’or aux barres asymétriques", se rappelle-t-il.

Rebelote en 2008 : Michel Rouquette reprend le micro de speaker en langue française pour les épreuves gymniques et le trampoline, à Pékin. Mais il ajoute une ligne de prestige à son CV. "Pour terminer ma carrière en apothéose, j’ai présenté le gala de clôture de la FIG auquel participaient 110 pays". Les disciplines gymniques sont les seules à avoir un gala, en plus de la cérémonie de clôture des JO.

"Le sport m'a tout donné"

Et même s’il a pris du recul, Michel Rouquette n’est jamais très loin d’un trampoline. A Lacalm, les enfants qui le demandent sont accueillis à bras ouverts par l’ancien entraîneur de l’équipe de France, qui ne cessera sûrement jamais de cultiver sa passion du partage. "Je n’ai pas fait grand-chose mais j’ai rencontré des personnes extraordinaires", médite-t-il avant d’ajouter : "Le sport m’a tout donné."