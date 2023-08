Taussac. Inauguration du four à pain

Vendredi 18 août, dès 11 heures, journée exceptionnelle au hameau de Lugat, à Taussac. Le Festival de l’Hirondelle vous invite à une journée festive à l’occasion de l’inauguration du four à pain.

Apéro suivi d’un concert de "tRaucatème" et de trois ateliers ludiques : atelier enfants avec origami et le conte en musique "Le prince heureux". Atelier avec le flûtiste Matthieu Bertaud. Atelier chorale : répétition en vue du concert du 20 août "chantons tous ensemble". Un repas sera servi : saucisse et truffade de la ferme de Longuebrousse. Sauté de porc tagliatelles mitonné par Christian de Lugat avec tranche de pain du four, fromage de chèvre. Glaces de la Ferme de Dilhac avec supplément.

Réservation conseillée au 06 47 39 47 33.